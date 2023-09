Neue Dauerausstellung im Nationalpark-Besucherzentrum

"Wurzelgang", Nachtraum und "Höhlenkino"

Auch Stürme, Windwürfe oder der Borkenkäfer sind Thema. Im "Wurzelgang" können Besucher aus der Perspektive einer Maus erleben, was sich eigentlich alles unter der Erde abspielt. In einem Höhlenkino kann man sich einen Film über Totengräberkäfer anschauen. Außerdem gibt es einen Nachtraum, in dem Besucher in die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eintauchen können. Einige Teile der Dauerausstellung, wie zum Beispiel das Höhlenkino, waren schon länger geöffnet. Nun ist sie komplett zu sehen. Der Eintritt ist frei.