Party mit Naziparolen: Polizei beendet private Feier

"Scheiß Ausländer" oder "Sieg heil": Solche Parolen sind am Wochenende auf einer privaten Party in München gefallen. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Der Staatsschutz hat jetzt die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.