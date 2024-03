Landjagd auf Sonnenstrom: Das sind die Gewinner und Verlierer

Wertschöpfung in der Region halten

Mario Münch, Geschäftsführer von Münch-Energie, erarbeitet mit Gemeinden und mittels Bürgerbefragungen Konzepte für große Solarparks mit Dutzenden von Hektar Fläche. Nur so würden sich teure Einspeisepunkte und Umspannwerke ins Stromnetz rechnen. Nur so könne man Bürgerproteste und Zwist in den Gemeinden vermeiden, erklärt Münch. Im Tettauer Ortsteil Langenau etwa regt sich Bürgerprotest, weil die geplante PV-Anlage in Sichtweite der Dorfbewohner entsteht. Da gibt es offenbar noch Gesprächsbedarf.

Sonnenstrom in Bauernhand

Konflikte in den Gemeinden vermeiden und die Rendite von PV-Anlagen in der Hand der Landeigentümer und der Landwirtschaft halten, darum bemüht sich aktuell der Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes, Ely Eibisch. Er betreibt selbst in Eigenregie seit vier Jahren eine Freiflächen-PV-Anlage auf vier Hektar Land. Sein Appell an die Landwirte: Sie sollen sich zusammentun, mit Land und Kapital und mit Bürgern. Inzwischen brauchen Solarparks mindestens zehn Megawatt Stromleistung, damit sich eine solche 7,5 Millionen-Investition auch rechnet. Aber dann, so Eibisch, bleibe die Wertschöpfung garantiert in der Region.

Sein Rat an alle, die lukrative Angebote von Investoren bekommen: Sie sollten sich an den Bayerischen Bauernverband wenden, der die Verträge auf juristische und finanzielle Fallstricke prüfe. Oft werde von Verpächtern nicht hinterfragt, was mit den Flächen nach Ablauf der 20 Jahre garantierten Verpachtung geschehe. Sind sie dann überhaupt noch Ackerland? Oder sind sie künftig Gewerbefläche mit all ihren steuerlichen und erbrechtlichen Folgen?

Nur zwei Prozent der Fläche reichen

Mario Münch, einer der großen bundesweit tätigen Betreiber von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, warnt auch vor Investoren, die mit gar zu traumhaften Renditen winken. Seine Strategie: Alle müssten profitieren; Landwirte, Landeigentümer, Bürger und auch die Industrie. So könne die Landwirtschaft mit preisgünstigem Sonnenstrom Arbeitsplätze sichern, Hausbesitzern zu günstigem Strom etwa für Wärmepumpen verhelfen, kurzum: Landwirtinnen und Landwirte könnten wieder zu "Versorgern" in der Region werden.

Zwei Prozent der Agrarflächen würden nach Münchs Rechnung ausreichen, um ganz Deutschland mit klimaneutralem Strom zu versorgen. Wenn man es klug anstelle, dann sei kein Streit um Flächen nötig. Münch verweist auf China. Dort baue man aktuell in drei Monaten so viel Fotovoltaik-Fläche, wie Deutschland in den vergangenen 30 Jahren errichtet hat. Ely Eibisch vom Bauernverband wirft als Argument noch ein, man solle in den Gemeinden darauf achten, dass ertragsschwache Standorte für Sonnenstrom genutzt werden und nicht die besten Böden mit den höchsten Erträgen für Nahrungsmittel.