Landesgartenschau: BR-Bühne zieht viele Besucher an

Was tun gegen Blattläuse und Maulwürfe? Können Süßkartoffeln auch im Hochbeet angebaut werden? Was wächst auf Dachterrassen am besten? Was tun bei Rosenrost und blühendem Schnittlauch? Der Bayerische Rundfunk hatte am Wochenende seine Gartenexperten auf den Geyersberg geschickt: Sabrina Nitsche ("Querbeet"), Karin Greiner (Bayern1) und Andreas Modery ("Wir in Bayern") gaben auf der Landesgartenschau in Freyung am Wochenende nicht nur wertvolle Tipps zu Pflanzen, Garten und Ernährung, sondern beantworteten auch viele Fragen interessierter Besucher.

Rundum gelungenes Wochenende

Nitsche, Greiner und Modery blieben keine Antwort schuldig und hatten bei ihren Auftritten viele Zuhörer. "Die Resonanz vor der Bühne war sehr, sehr gut", freut sich eine Sprecherin der Landesgartenschau.

Auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz. Unter anderem brachten Comedian Sebastian Reich mit Nilpferd Amanda, Musikkabarettgruppe Couplet-AG und Ballonkünstler Tobi van Deisner die Leute zum Lachen. Der Sound der Band "Schellinger & Friends" passte zum Prachtwetter. Die Organisatoren der Landesgartenschau sprachen von einem rundum gelungenen Wochenende.

Inklusionstage sollen Verständnis fördern

Ein Schwerpunkt der kommenden Tage ist das Thema Inklusion. Am Mittwoch (7.6.) werden sich verschiedene Organisationen am ersten von drei Inklusionstagen auf der Landesgartenschau präsentieren und informieren. Unter anderem können Besucher ausprobieren, sich mit einem Rollstuhl auf verschiedenen Untergründen fortzubewegen und mit Simulationsbrillen die Situation von Sehbehinderten nachempfinden. Das kommende Wochenende ist dann zum Ferienausklang Familien mit Kindern gewidmet.