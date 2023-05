Kunstaktion über Nazi-Verwicklung von Ex-Museumsdirektor Boll

Boll wurde nach Haft wieder als Museumsleiter eingesetzt

Bei der Entnazifizierung wurde Boll als "entlastet" eingestuft. Gegen diese Entscheidung ging die US-Militärregierung vor und belegte das mit falschen Angaben von Boll. Daraufhin war Boll mehrere Monate in Amberg inhaftiert und wurde unmittelbar nach seiner Entlassung im September 1948 wieder Leiter des städtischen Museums, später Kulturdezernent.

In den 50er und 60er Jahre verhinderte er den großzügigen Ausbau von Straßen innerhalb der heute UNESCO-geschützten Altstadt von Regensburg und war damit mitverantwortlich für den Erhalt zahlreicher mittelalterlicher Häuser.

Boll rechtfertigte sich für Wirken unter Hitler

Er trat 1968 in den Ruhestand und starb 1985 mit 85 Jahren in Regensburg. "Die Zeit" interviewte ihn 1982 und schrieb über ihn: "Er ließ sich durch nichts aufhalten, auch nicht durch die Nazis, deren Uniform er anzog, um 'unsere Dinge irgendwie weiterzumachen'. Danach glitt er glatt in die neue Zeit hinüber, machte einfach weiter, wo er aufgehört hatte, und wurde später Kulturdezernent."

Ausstellung geht bis 10. Juni

Inzwischen wurden mehrere Kunstwerke etwa an die Regensburger Freimaurerloge zurückgegeben. Die Stadt Regensburg will Bolls Arbeit jetzt wissenschaftlich aufarbeiten lassen und dann über das weitere Vorgehen mit seinem Erbe entscheiden. Die Ausstellung im Neuen Kunstverein am Schwanenplatz dauert bis zum 10. Juni.