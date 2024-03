Kriege und Krisen und wie Jugendliche damit umgehen

Wie sicher ist Deutschland?

Als die Schülerinnen und Schüler des Seminars wieder vereint sind, wird kontrovers diskutiert. "Wenn man sich Ereignisse wie den Ukraine-Krieg oder den Krieg in Gaza anschaut – es wird einfach präsenter. Das macht mir schon Angst, unsere Verteidigungsfähigkeit in Deutschland ist ja nicht so hoch", meint Cleo. Arthur stimmt ihr zu: "Ich kann mir ja nicht aussuchen, wenn irgendwo irgendjemand austickt – in Russland oder sonst wo. Das Problem, das ich sehe, ist, dass die Sicherheit nachlässt." Die Schüler erzählen von ihren Recherchen, vom Interview mit einem Offizier der Bundeswehr und auch, wie lange sie Interviewpartnern häufig hinterherrennen müssen. "Also mich beschäftigt schon alles, weil ich denke, dass auch alles irgendwie zusammenhängt. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, finde ich sehr interessant", sagt Laura. Ihre Mitschülerin Lavinia fragt sich: "Der Hintergrund vom Nahost-Konflikt – wie konnte er erneut ausbrechen oder wie kam es dazu? Was sind eventuell auch die Interessen der Politiker? Der Führungsmächte?"

Kriege, Klima, Krisen

Die Elftklässler des Aschaffenburger Kronberg-Gymnasiums sind krisenerprobt. Wie die meisten ihres Alters. Sie haben zwei Jahre Corona hinter sich. Sie sind die Generation, die fürs Klima auf die Straße geht. Sie haben den Ausbruch zweier Kriege erlebt. Dennoch war ihre Lehrerin Stephanie Uhr überrascht vom enormen Interesse an dem P-Seminar zum Thema Sicherheitspolitik. Mehrere 40 Minuten lange Podcasts werden die Schülerinnen und Schüler nun zu den Themen Bundeswehr, Katstrophenschutz, Cybercrime, Wirtschafts- und Sicherheitsbündnisse erstellen.

Wir leben in einer schwierigen Zeit. Lehrerin Stephanie Uhr sieht auch und vor allem die Schulen gefordert: "Wir müssen eine Plattform bieten, damit Dinge thematisiert werden, dass auch geholfen wird, bestimmte Theorien aufzubrechen, einzuordnen. Oder das auch auszuhalten, dass es keine Antworten gibt."