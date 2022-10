Krieg, Ukraine, Sicherheit: Gesprächsrunde in Furth im Wald

In Furth im Wald im Landkreis Cham haben Bürgerinnen und Bürger heute Abend die Chance bei einer Gesprächsrunde der "Münchner Sicherheitskonferenz" (MSC) ihre Ängste und Sorgen zu teilen. Dabei können sie mit dem Vorsitzenden der MSC, Christoph Heusgen, sowie mit Experten ins Gespräch kommen.

Gespräch mit Experten zur internationalen Sicherheitslage

Diskutiert werden dabei die unterschiedlichsten Themen aus der Außen- und Innenpolitik. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Welche neue Russlandpolitik brauchen wir? Was müssen künftig Deutschland und die NATO tun? Antworten dazu soll das heutige Forum mit dem Namen "Zeitenwende on Tour" geben.

Auch ukrainischer Ex-Botschafter Melnyk zu Gast

Zu Gast sind neben Christoph Heusgen auch Gabriele Dreo-Rodosek vom Forschungsinstitut Cyber Defense (CODE), Andrij Melnyk, Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland und Martin Svárovský, Head of the Security Strategies Program. Bürger können kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Es ist eine vorherige Online-Anmeldung nötig. Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr im Tagungszentrum in Furth im Wald.

Überfall auf Ukraine markiert Zeitenwende in Europa

Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende in der Geschichte Europas, darin sind sich die meisten Experten einig. Die deutsche Außen-, Sicherheits- und Europapolitik müsse sich jetzt verändern, um unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand auch in Zukunft zu sichern, heißt es von den Initiatoren der MSC. Damit diese Veränderungen gelingen, sei eine breite gesellschaftliche Debatte notwendig. Die Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert deshalb mit Bürgerinnen und Bürgern im ganzen Land über die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik.