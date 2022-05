Krater in Teisendorf noch größer: Motorräder hineingestürzt

Das Loch vom eingestürzten Bergwerksschacht am Teisenberg hat sich in der Nacht auf Donnerstag weiter vergrößert. Der Durchmesser beträgt nun etwa zwölf Meter. Inzwischen liegt nicht nur ein Pkw in rund 20 Metern Tiefe, sondern es befinden auch zwei Motorräder darin, die im Carport abgestellt waren. Sie sind vermutlich in der Nacht auf Donnerstag in das Loch gefallen. Die Motorräder in Sicherheit zu bringen, hätte die Einsatzkräfte in Lebensgefahr gebracht.

Unglücksort am Teisenberg weiter abgesperrt

Inzwischen durften die Bewohner des Nachbarhauses, ein Ehepaar, das evakuiert war, wieder in ihr Wohngebäude zurückkehren. Die Familie, die unmittelbar von dem Einsturz des unterirdischen Hohlraumes betroffen ist, ist bis auf Weiteres in einer Privatwohnung in der Nähe untergebracht. Der Unglücksort ist von allen Seiten großräumig abgesperrt.

Kilometerlange Stollen im Berg

Am Teisenberg wurde jahrhundertelang Eisenerz abgebaut und in Achthal verhüttet. 1925 wurde die Eisenhütte geschlossen. Das weitverzweigte Stollensystem soll insgesamt eine Länge von rund acht Kilometern aufweisen. Im Jahr 1936 soll es bereits einmal einen Schachteinbruch gegeben haben, 1942 ist ein Haus teilweise abgerutscht.