Krater in Teisendorf hat sich auf über 10 Meter vergrößert

Der Krater neben einem Haus am Teisenberg im Landkreis Berchtesgadener Land hat sich nun auf über 10 Meter Durchmesser vergrößert, das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf BR-Anfrage bestätigt. Die Polizei bezieht sich dabei auf Informationen der örtlichen Feuerwehr.

Straße rund um das Haus gesperrt

Die Straße rund um das Haus ist derzeit großräumig abgesperrt, wie BR-Reporterin Tereza Bora von vor Ort berichtet. Rund 20 Mitarbeitende des Bergamts Süd und des Technischen Hilfswerks sind aktuell vor Ort.

Das Haus liegt an einem Hang. Zwischen der Straße oberhalb und dem Haus befindet sich ein Waldstück. Ein Schild warnt vor einem "Altbergwerk".

Weitere Informationen am Vormittag

Das Auto, das über einem Kanalschacht vor dem betroffenen Haus geparkt war, sei in der Zwischenzeit in den Krater gestürzt, das berichtet der Münchner Merkur. Die Polizei verweist für weitere Informationen an das Landratsamt Berchtesgadener Land.

Auf BR-Nachfrage wird das Landratsamt am Vormittag eine Pressemitteilung zum aktuellen Sachstand herausgeben. Zur Zeit laufe eine Lagebesprechung.

Geologe für Untersuchungen beauftragt

In unmittelbarer Nähe der Garage eines Einfamilienhauses verläuft laut Angaben der Feuerwehr in rund 80 Metern Tiefe ein aufgelassener Bergwerksschacht. Wie tief das abgesackte Loch in der Nähe des Hauses mittlerweile ist, konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Ein Geologe wurde beauftragt, die Lage vor Ort zu untersuchen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses dürfen vorläufig ihr Gebäude nicht mehr betreten. Der Bereich rund um den Krater ist von allen Seiten großräumig abgesperrt.