Kontrovers-Story gewinnt deutsch-tschechischen Journalistenpreis

Ein Film des BR Magazins Kontrovers hat am Freitagabend den deutsch-tschechischen Journalistenpreis gewonnen. Christian Stücken erzählt darin die Geschichte der Entführung eines Flugzeugs durch zehn Tschechoslowaken im Juni 1972. Es ist die Geschichte von einer Flucht in den Westen. Von sieben Männern und drei Frauen zwischen 17 und 22 Jahren, die in Freiheit leben wollen, jenseits des Eisernen Vorhangs.

Die Flucht wird ihnen gelingen und dennoch tragisch enden. Mit zwei Pistolen bewaffnet steigen sie in Marienbad in ein Regionalflugzeug nach Prag und wollen in der Luft eine Kursänderung nach Deutschland erzwingen. Der Pilot weigert sich und wird von einer Pistolenkugel tödlich verletzt. Der Copilot landet die Maschine in Weiden. Dort werden die Flugzeugentführer festgenommen. Der Entführer, der den Piloten erschossen hat, wird wegen Mordes angeklagt und erhängt sich daraufhin noch in der U-Haft. Doch war es wirklich Mord? Das wird nie geklärt. In der Gerichtsverhandlung 1973 werden die neun anderen Entführerinnen und Entführer wegen Luftpiraterie zu Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt.