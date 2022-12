WM-Desaster: Flick will bleiben und aufarbeiten

Flick: "Mein Trainerteam und ich haben gute Arbeit geleistet."

Am Abend wird die DFB-Auswahl zurück in Frankfurt erwartet - nur 19 Tage nach dem Aufbruch zur schmählich in den Sand gesetzten Wüstenmission. Erst Russland. Dann die EM im vergangenen Jahr mit dem Achtelfinal-Aus. Jetzt Katar. Deutschland ist keine Turniermannschaft mehr, gewann nur drei der jüngsten elf Spiele dort. Die Enttäuschung, gestand Flick, sei "riesengroß". An ihm habe es freilich nicht gelegen: "Mein Trainerteam und ich haben gute Arbeit geleistet."

Wirklich? Flick hat Fehler gemacht. Ob in der - zugegeben kurzen - Vorbereitung, ob bei seinen Aufstellungen oder Auswechslungen. Eine Achse hat er nicht gefunden, die Schwächen in der Defensive oder beim Torabschluss konnte er in 15 Monaten Amtszeit nicht beheben. Ähnlich wie Löw vor vier Jahren setzte er zu sehr auf die vermeintlich vorhandene Qualität seiner Stars, sah die Katastrophe nicht kommen. Sogar sein Freund Lothar Matthäus warf ihm vor, er habe sich "vercoacht".