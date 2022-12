Nitrat und die Landwirtschaft: Antworten auf Ihre Fragen

Werden auf der Fläche in Bayern zu viele Tiere gehalten?

In Bayern werden pro Fläche weniger Tiere gehalten als im restlichen Bundesgebiet. Die Tierdichte wird in "Großvieheinheiten" (GV) pro Hektar gemessen, eine solche Einheit entspricht einer Milchkuh. Im bayerischen Durchschnitt entfallen auf jeden Hektar 0,85 Großvieheinheiten – und damit deutlich weniger als etwa in Niedersachsen (1,14 GV pro Hektar). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,06 GV pro Hektar.

Auf die ganze Fläche des Landes gesehen ist das in allen Fällen deutlich weniger, als selbst die Richtlinien für Biolandwirtschaft vorschreiben: Hier sind maximal zwei Großvieheinheiten pro Hektar Standard. Zum Problem können eher örtliche Ballungen von Nutztieren werden: etwa durch große Schweine- oder Hühnerställe. Zur Nitratbelastung des Bodens trägt neben der Gülle auch mineralischer Stickstoffdünger bei. In pflanzenbau-orientierten Regionen ziehen Landwirte den Mineraldünger oft vor.

Der Agrarbericht Bayern schlüsselt die Tierdichte regional auf. Am geringsten ist sie in Unterfranken (0,44 GV pro Hektar), am höchsten in Schwaben (1.08 GV pro Hektar). Der Landkreis mit der höchsten Tierdichte ist Rosenheim (1,63 GV pro Hektar), der mit der geringsten Main-Spessart (0,23 GV pro Hektar).

Welchen Einfluss haben Kläranlagen und Kanäle auf Nitrat im Grundwasser?

Abwasser enthält Stickstoff, der aus Harnstoff stammt, einem Bestandteil von Urin. In der Kläranlage wird der Stickstoff dem Abwasser entzogen. Bayerische Kläranlagen reduzieren die Stickstoffwerte im Abwasser nach Angaben des Landesamts für Umwelt (LfU) um knapp 80 Prozent. In Bächen und Flüssen stammt laut LfU rund 17 Prozent der Stickstoffbelastung aus Kläranlagen. 83 Prozent stammen aus diffusen Quellen rechts und links der Gewässer, im Wesentlichen aus der Landwirtschaft.

Abwasser kann grundsätzlich auch aus der Kanalisation ins Grundwasser gelangen. Das LfU rechnet damit, dass zehn bis 15 Prozent der öffentlichen Kanäle undicht sind - und drängt darauf, dass sie saniert werden. Die Nitratbelastung in Grundwässern unter Siedlungsbereichen - also den Gebieten in denen Abwasserkanäle in der Regel verlaufen – ist laut LfU jedoch deutlich niedriger als unter intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Welchen Einfluss haben Biogasanlagen auf die Nitratbelastung?

Nach Angaben des Fachverbands Biogas geht bisher erst rund ein Viertel der Gülle in eine Biogasanlage, bevor das Material als Gärrest auf Felder ausgebracht wird. Diesen Anteil zu steigern, wäre für die Energieversorgung sinnvoll. Wenn die tierischen Ausscheidungen zuerst durch die Biogasanlage gehen, werden Treibhausgase vermieden. Der ausgebrachte Dünger stinkt auch weniger. Der Nitratgehalt ändert sich dadurch allerdings nicht.

Gibt es genug Nitrat-Messstellen?

Nicht nur der Bayerische Bauernverband, sondern auch die Wasserversorger und die EU fordern von Bayern, das Messstellennetz zu erweitern. Daran arbeitet das Landesamt für Umwelt bereits seit Jahren. Während im Jahr 2012 nur ganze 34 Nitrat-Messpunkte für ganz Bayern ausreichen sollten, gibt es inzwischen immerhin 685 offizielle Nitrat-Messstellen.

Das Ziel des bayerischen Umweltministeriums lautet 1.500 Messstellen, 2024 soll es erreicht sein. Dass neue Messungen zu weiteren Korrekturen bei den Roten Gebieten führen werden, ist nicht unwahrscheinlich. In diesen Gebieten gelten Düngebeschränkungen.

Gibt es auch Gebiete, in denen die Nitrat-Messstellen Besserung aufzeigen?

Einzelne zeigen Verbesserungen, oft auf einem hohen Niveau - was natürlich auch damit zu tun hat, dass es viele Jahre dauert, bis Veränderungen an der Oberfläche das Grundwasser erreichen. Ein solches positives Beispiezl eigen wir auch in einer Grafik unserer Datenauswertung: In Ansbach sinkt der Nitratwert leicht. Generell dominieren aber Messstellen mit konstanten oder sogar steigenden Werten.