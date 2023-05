Artikel mit Audio-Inhalten

> "Kokainschwemme": Internationale Drogenfahnder tagen in Fürth

Die Chefermittler in der Drogenbekämpfung tagen in Fürth. Die Teilnehmer an der sogenannten "AG Südost" kommen aus 22 Ländern. Sie beraten gemeinsame Strategien in der Drogenbekämpfung. Sie warnen vor einer regelrechten "Kokainschwemme" in Europa.