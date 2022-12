Kofferchaos am Münchner Flughafen: Massenweise Gepäck gestrandet

Die Winterferien stehen kurz bevor, die Vorfreude ist groß, für manch einen geht es sogar in den Urlaub. Da muss natürlich Einiges mit an Bord: Geschenke für Verwandte, Ausrüstung für Ausflüge oder zumindest ein schickes Outfit für Silvester. Doch ob es all diese Gegenstände auch wirklich an ihr Ziel schaffen, bleibt abzuwarten. Zumindest aktuell stapeln sich nämlich noch eine Menge liegengebliebener Koffer am Flughafen München. Ein Grund: Der Eisregen in der vergangenen Woche hatte den Flugverkehr durcheinander gebracht. Stark betroffen ist die Lufthansa, die besonders viele Flüge im Erdinger Moos abwickelt.

Eisregen und hoher Krankenstand sind schuld

Einige Hundert Flüge wurden allein am Donnerstag und Freitag annulliert, die Passagiere möglichst umgebucht. Die Koffer haben es dann aber oft nicht mehr ins neue Flugzeug geschafft. Das lag zum einem am Wetter, zum anderen aber auch an Personalproblemen, die sich aufgrund von Krankheitsfällen noch verschärft haben. All das hat letztlich dazu geführt, dass am Flughafen München erneut tausende Koffer "gestrandet" sind. Genau lässt sich die Zahl nicht beziffern. Seit Tagen werden die Gepäckstücke jetzt sortiert und nach Möglichkeit den Passagieren zugestellt – in und um München oder eben dort, wo sie hingeflogen sind.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran", versichert eine Lufthansa-Sprecherin. Sie rät auch, den Verlust eines Gepäckstücks immer so schnell wie möglich über die Homepage der Fluggesellschaft zu melden.