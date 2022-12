Unwetterwarnung vor Glatteis im Osten Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefrierendem Regen in weiten Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz. Über mögliche Schulausfälle heute ist noch nichts bekannt.

Regen gefriert am eiskalten Boden

Demnach zieht in der Früh und am Vormittag von Südwesten zeitweise Regen durch, der am Boden gefriert.

Die amtliche Unwetterwarnung (Warnstufe 3) gilt für Kreis und Stadt Landshut, den Kreis Dingolfing-Landau, den Kreis Kelheim, Stadt und Kreis Regensburg, den Kreis Straubing-Bogen und die Stadt Straubing, den Kreis Deggendorf, den Kreis Cham sowie den Kreis Regen.

Für die weiteren Landkreise in Niederbayern und der Oberpfalz gilt eine Warnung vor Glätte (Warnstufe 2).

Wetterdienst rät von Fahrten ab

Der Wetterdienst empfiehlt: "Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Passen Sie ihr Verhalten im Straßenverkehr den Straßenverhältnissen an, oder vermeiden Sie Fahrten. Rechnen Sie mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen."

Wenn Fahrten unternommen werden müssten, sollte möglichst vollgetankt werden, so der DWD und Decken und sowie warme Getränke mitgenommen werden.

Geringere Glättegefahr auch in weiteren Regionen Bayerns

Für das nördliche Franken sowie Schwaben, warnt der DWD derweil ebenfalls vor Glätte (Warnstufe 2). Vor allem in Unter- und Oberfranken könne unterhalb von 600 Metern Glättegefahr durch gefrierenden Regen auftreten. Die Warnung gilt noch vorerst noch bis in den späten Morgen hinein. Am Alpenrand muss mit geringer Glätte gerechnet werden (Warnstufe 1).