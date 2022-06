Koffer der jüdischen Familie Brandis an Stadtarchiv übergeben

Erschütternde Briefe aus dem Ghetto

"Liebes Fannerl, Du wirst von Onkel Ottl gehört haben, dass wir in Piaski einquartiert sind. Es geht uns soweit ganz gut, nur meine Mutter hat wieder eine Rippenfellentzündung. Es ist immer recht kalt und windig. Wenn Du uns öfters eingeschriebene Päckchen mit zusätzlichen Esswaren senden würdest, wären wir Dir sehr dankbar. Zu deinem Geburtstag am 17. alles Gute! Stets Deine Alice Brandis."

In dem Koffer liegt auch ein Brief von Alice Brandis, den sie aus dem Ghetto an ihr "liebes Fannerl" schreibt. Es fehlt an allem, wie aus diesem kleinen Stück karierten Papier hervorgeht.

"Sehr erwünscht wären Zahnkrem, Unterwäsche, Hemden, dünne Kleider für mich und Lotte. Brot legt keines mehr ein, es ist völlig verschimmelt […] Vergiss bitte nicht Seife, Tee, Stopfgarn, Strümpfe möglichst fest, Schürzen, nichts Kostbares, nur derbe Sache, keinen Süsstoff und nicht Margarine, die nie ankommt. Grüße alle herzlichst von uns und sei umarmt!"

Unter den vielen Fotos, die sich im Koffer finden, sind die Porträts von vier Kindern, aufgenommen in einem Regensburger Foto-Atelier. Zu sehen sind drei Buben, eindeutig die drei Söhne der Familie. Das vierte porträtierte Kind, im Grunde schon eine junge Frau, ist vermutlich die Tochter der Familie, Charlotte Brandis. Von ihr gab es bislang kein Foto. In dem Koffer sind gleich mehrere Aufnahmen von ihr. Der Historiker Michael Wabra hat keinen Zweifel: "Das ist Charlotte!" Ihr Schicksal liegt ihm sehr am Herzen. Er hat als Lehrer am Von-Müller-Gymnasium das Schicksal von Charlotte Brandis erforscht, die als Jüdin die Schule in der NS-Zeit verlassen musste. Michael Wabra hat in einer Publikation zu den jüdischen Schülerinnen des Gymnasiums ihr Schicksal aufgearbeitet.

Emigration in die USA gescheitert

Nach der Befreiung wurde das Unfassbare bald Gewissheit. Die Familie Brandis zögerte lange auszuwandern, zu lange. Offenbar versuchte Hedi Rossmann, eine Freundin von Alice Brandis, noch 1941 die Familie in die USA zu holen. In einem Brief, der ebenfalls in diesem Koffer liegt, schreibt Hedi Rossmann 1947 an Fanny Hartl: "Nach langen Mühen war es mir gelungen, eine Bürgschaft für alle Brandis aufzutreiben – man findet nicht leicht jemand, der für sechs Personen gutsteht, dass sie dem Staat nicht zur Last fallen werden. Es war aber leider zu spät – der Krieg kam, die Verbindung war abgeschnitten […] Mir war es auch eine Hoffnung gewesen, dass man vielleicht durch irgendein Wunder wenigstens von diesen lieben, so herzensguten Menschen etwas hören würde - aber nun ist so viel Zeit verstrichen, dass man wohl die Hoffnung aufgeben muss."

Auch bei den Verwandten der Familie Brandis ist die Hoffnung auf ein Wiedersehern bald geschwunden. 1947 schrieb Neffe Ernst Holzinger, der mit seinen beiden Schwestern noch emigrieren konnte, aus Tel Aviv an Fanny Hartl nach Hauzenberg.

Keine Hoffnung mehr auf ein Wiedersehen

"Über die Familie Brandis haben wir leider nie mehr wieder etwas gehört und die Hoffnungen sind geschwunden, denn jeder Gerettete hat einen Weg gefunden, sich irgendwo zu melden […]. Es ist eine sehr traurige Angelegenheit. Lotte wäre jetzt 21 Jahre alt, was für eine Pracht von einem Mädel. Wir dürfen alle nicht daran denken."

Schülerinnen und Schüler lernen anhand des Koffers

Ernst Holzinger hat Fanny Hartl nach dem Krieg ein paarmal in Niederbayern besucht, aber den Koffer hat er nie mitgenommen. Jetzt hat Jutta Koller den Koffer dem Stadtarchiv übergeben. Die Koffer und die Dokumente der Familie Brandis sind gerade wichtig für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, erklärt Baibl. Auch Ilse Danziger, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, betont, dass diese Dokumente das Schicksal einer Familie sehr anschaulich machen kann. Der Koffer würde sich als Ausstellungsobjekt eignen, sollte es einmal in Regensburg eine Ausstellung zur NS-Zeit geben, so Ilse Danziger. "Zeit werden würde es, denke ich!"