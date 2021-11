alpha-thema 80 Jahre Deportationen

Bereits zwei Monate vor der Wannseekonferenz, auf der der Holocaust im Detail organisiert wurde, begannen vor 80 Jahren in Bayern die Deportationen von jüdischen Männern, Frauen und Kindern in die Todeslager im besetzten Osteuropa: am 20. November 1941 in München, fünf Tage später in Würzburg. In einem Film und einem Podiumsgespräch folgt ʺalpha-thema: 80 Jahre Deportationenʺ ihren Spuren, dokumentiert ihr Schicksal von der Ausgrenzung bis zum Völkermord und diskutiert Ansätze für eine zukunftsgerichtete Erinnerungskultur – am Sonntag, 21. November 2021, ab 20.15 Uhr in ARD alpha.