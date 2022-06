Klimawandel: Sichtbare Veränderungen in den Allgäuer Alpen

Der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu beobachtet zu Beginn des Alpsommers immer mehr Veränderungen durch den Klimawandel. Geschäftsführer Dr. Michael Honisch sagte, dass "die Vegetation schon sehr üppig" sei, "vielleicht schon zu schnell" gewachsen. Das kann nach seinen Worten bedeuten, dass der "Viehauftrieb künftig früher stattfinden muss". Laut Honisch ist diese Entwicklung auf den Klimawandel zurückzuführen.

Reibungsloser Alpauftrieb in den Allgäuer Alpen

Der Auftrieb auf die 703 Alpen laufe heuer indes nahezu reibungslos. Bei Land- und Mittelalpen sind demnach schon fast alle Tiere angekommen, einige Hochalpen werden noch bis spätestens Ende Juni bestoßen, wie der Auftrieb genannt wird.

Alp-Wirte freuen sich über Sommer ohne Corona-Auflagen

Was die Bewirtung angeht, freuen sich viele Alpbetreiber über eine Saison ohne Corona-Auflagen. Das "erleichtere die Arbeit mit den Gästen", so Honisch. Ganz besonders freut er sich auch darüber, dass Ende Juni die Internationale Alpwirtschaftstagung im Wallis in der Schweiz stattfinden kann. Wegen Corona war die Veranstaltung zwei Jahre lang immer wieder verschoben worden.