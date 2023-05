Wem gehört der Parkplatz? Verdruss um abgestellte Wohnmobile

Wohnmobile dürfen unbefristet lange parken, Wohnwagen nicht

Nach der Straßenverkehrsordnung gilt ein Wohnmobil als Pkw, und damit darf das Fahrzeug - wie jedes andere Auto auch - unbefristet lange parken. Der Stadt München sind da die Hände gebunden, erklärt Georg Dunkel vom Mobilitätsreferat: "Rechtlich gesehen können wir als Kommune derzeit leider nichts machen, es sei denn, wir bekommen in Zukunft einen Passus in der Straßenverkehrsordnung oder eine Verwaltungsvorschrift dazu. Dass wir gesonderte Regeln auch für Wohnmobile erlassen dürfen".

Bei Wohnwagen und anderen Anhängern ist das etwas anderes: Da sie ja ohne Zugfahrzeug sind, müssen sie alle 14 Tage bewegt werden. Eigentlich. Denn Uli Haurand sagt, dass in seiner Straße kaum kontrolliert werde. Er zeigt dabei auf einen Anhänger mit einem Boot: "Dieses Schiff steht schon über ein Jahr hier, man sieht es ja an diesem Dreck, der da unten liegt. Früher war das mal ein tschechisches Schiff und jetzt hat es ein deutsches Kennzeichen. Es steht immer hier, es wird auch nicht irgendwo ins Wasser gelassen."

Polizei München: "Thema ist bekannt", Parküberwachung beauftragt

Die Polizei München teilt dazu auf BR-Anfrage mit: "Das Thema ist bekannt und ist bereits sogar beim Bezirksausschuss angesprochen." Auf die Frage, ob in der Straße Boote und diverse andere Anhänger wirklich monate- oder sogar jahrelang unbewegt an ein oder derselben Stelle stehen, heißt es von Seiten der Polizei: "Die Parküberwachung der Polizeiinspektion 41 ist bereits seit längerer Zeit damit beauftragt worden die Straße zu überwachen und dementsprechend die abgestellten Fahrzeuge mit samt Anhängern zu kontrollieren." Zudem sei, so die Polizei, die besagte Straße am Waldfriedhof kein reines Wohngebiet.

Wie lange ein Fahrzeug oder Anhänger an einer gewissen Stelle schon parkt, erkennt die Polizei übrigens mit einem kleinen Trick: Die Kontrollen werden üblicherweise anhand einer Notierung der Ventilstellungen durchgeführt. Sind die abgestellten Anhänger zwei Wochen lang nicht bewegt worden, werden die Halter per Brief informiert und müssen ein Verwarnungsgeld von 20 Euro bezahlen.

Viele Bauernhöfe und Grundstückseigentümer bieten Unterstellmöglichkeiten an

An den vielen Wohnmobilen vor der Haustüre der Haurands wird sich vorerst wohl nichts ändern, denn sie stehen dort ganz legal da und dürfen auf den Seitenstreifen der öffentlichen Straße beliebig lange parken. Vorausgesetzt, andere Fahrzeuge oder Einfahrten werden nicht blockiert.

Es gäbe aber für Camper noch andere Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge abzustellen: Denn rund um München und im gesamten S-Bahn-Bereich gibt es viele private Grundstückseigentümer und Bauernhöfe, die Stellplätze für Wohnmobile oder Anhänger anbieten. In vielen Fällen sind sie sogar überdacht. Die Mieten dafür betragen meist zwischen 50 und 80 Euro pro Monat.

Mit Anwohnern vor dem Parken das Gespräch suchen

Wer sein Wohnmobil lieber in der Nähe haben möchte, sollte vor dem Abstellen das Gespräch mit den direkt betroffenen Anwohnern suchen. Das hat auch die Münchner Familie Geyer so gemacht. Da sie ihr Wohnmobil mehrmals im Jahr nutzen, kommt für sie ein Stellplatz außerhalb der Stadt nicht in Frage. Jetzt steht es in einem Wohngebiet in Obergiesing-Fasanengarten, nicht weit von der eigenen Wohnung entfernt: "Wir haben mit unseren Nachbarn das Abkommen beschlossen, dass wir es nicht direkt bei denen vor den Balkon stellen oder vor die Terrasse", erzählt Marion Geyer. Regelmäßig schaue sie auch am Stellplatz vorbei, ob noch alles passt. " Ich bin froh, dass wir die Lösung haben."

Den Verdruss mancher Anwohnerinnen und Anwohner kann Marion Geyer aber nachvollziehen: "Da kann ich den Ärger verstehen, wenn jemand gar nicht in der Nähe wohnt und dort einfach sein Fahrzeug abstellt." Sie ist davon überzeugt, wenn man vor dem Abstellen das Gespräch sucht, hilft das meistens. Man könne ja dann gemeinsam schauen, wo das Wohnmobil am wenigsten stört. "Wir haben einen guten Weg gefunden", so die leidenschaftliche Camperin.