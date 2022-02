BR24live, 13.50 Uhr: Holetschek hält Corona-Regierungserklärung

"Anpassen und aufpassen" - das ist für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die richtige Losung bezüglich des aktuellen Stadiums der Corona-Pandemie. Das heißt: Wo es möglich ist, soll gelockert werden - aber man dürfe dabei die Lage in den Krankenhäusern nicht außer Acht lassen.

Am frühen Nachmittag wird Klaus Holetschek im Bayerischen Landtag eine Regierungserklärung zur Corona-Politik halten. BR24 überträgt seine Rede sowie die anschließende Aussprache der Opposition live. Die Übertragung beginnt um 13.50 Uhr, der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Bayerns Kabinett hat am Vormittag über Corona-Politik beraten

Wie es in Bayern weitergeht, darüber hat Bayerns Kabinett vor Holetscheks Regierungserklärung am Vormittag beraten. Bereits im Vorfeld hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, die bisher noch geltenden privaten Kontaktbeschränkungen zu lockern. Diese machten inzwischen "wenig Sinn".

Bisher dürfen im privaten Raum maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei weiteren Menschen treffen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Söders bundesweite Forderungen: Für Bayern kaum Neues

Holetschek dürfte in seiner Regierungserklärung auch auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch eingehen. Die Forderungen von Ministerpräsident Söder an das Treffen sind in Bayern bereits weitgehend umgesetzt: kein 2G im Handel, in der Gastronomie nur 2G statt 2G plus in, 75 Prozent Zuschauerauslastung in der Kultur und 50 Prozent bei Sportveranstaltungen.