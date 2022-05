Keine Fiktion: Roboter-Skelette, Solar-Fassaden, Autofahrräder

Fast wie Science-Fiction, was heute am Walter Technology Campus in Augsburg zu sehen ist. Denn beim Technologietransfer-Kongress 2022 dreht sich alles um die Vernetzung von Unternehmen und Wissenschaft aus der Region.

Erstaunliche Erfindungen - auch aus Schwaben

Für die Besucher gibt es einige technische Exponate zu betrachten - das Exoskelett einer Friedberger Firma kann sogar angelegt werden. Diese mechanischen Stützkorsette erleichtern das Heben und Tragen schwerer Lasten und werden beispielsweise in der Logistik eingesetzt. Präsentiert wird auch ein neuartiges Autofahrrad, eine Augsburger Erfindung. Es fährt auf drei Rädern mit Elektroantrieb und hat sowohl ein Dach, als auch einen kleinen Kofferraum.

Solarenergie - produziert auf Dach und Fassade

Ein Fassadenmodulhersteller aus Asbach-Bäumenheim stellt Fassadenelemente vor, die sich vertikal an Gebäuden anbringen lassen und mithilfe von Photovoltaik Strom produzieren. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich. Außerdem werden auf dem Kongress einige kleine Roboter unterwegs sein, die zum Teil singen und tanzen können.

An der Veranstaltung teilnehmen wird auch der Staatssekretär des bayerischen Wirtschaftsministeriums, Roland Weigert (Freie Wähler).