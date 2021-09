Kein Oktoberfest: Wiesn-Rekordhalter in der Warteschleife

Es sind schwere Zeiten für eingefleischte Wiesn-Fans wie Günter Werner, der seit 1959 keinen Tag beim Oktoberfest verpasst hat. Jetzt ist das größte Volksfest der Welt wegen Corona zum zweiten Mal abgesagt. Der Pullacher hatte es ja kommen sehen: Er hatte schon vergangenes Jahr gewettet, dass es auch 2021 nichts wird. Also steht ihm ein weiteres Jahr ohne den Stammplatz im Schottenhamel-Zelt bevor.

Stammplatz mit eigenem Telefon

Den Platz hatte sich der 78-Jährige im Grunde genommen schon als Lehrling gesichert. Damals musste er erstmals für die Firma einen Tisch organisieren – und ist gewissermaßen geblieben. Später hat er Kunden auf die Wiesn eingeladen, Geschäfte abgewickelt und dafür sogar ein eigenes Telefon installieren lassen. Weil man das Klingeln ohnehin nicht gehört hätte, hat bei Anrufen ein Licht über dem Tisch geblinkt.

Was nicht fehlt: das Tanzen auf den Bänken

Auch im Ruhestand blieb es dabei: Kein Wiesntag ohne Günter Werner. Da fehlt schon was in den nächsten 16 Tagen. Aber der Pullacher weiß auch genau, was ihm gar nicht abgeht: Wenn die Leute auf den Bänken tanzen, "das mag ich gar nicht“. Da werde Bier verschüttet, alles werde von den Schuhen dreckig, und danach setze man sich wieder mit der guten Lederhose drauf, sagt er. Seine Lederhosen wird er morgen auch ohne Oktoberfest anziehen: für das Anzapfen auf dem Nockherberg, bei der "WirtshausWiesn“.

"WirtshausWiesn" für das Lebensgefühl

Die Aktion gibt es in insgesamt mehr als 50 Lokalen – bis 3. Oktober und damit so lange, wie auch die echte Wiesn gedauert hätte. Die beteiligten Gasthäuser und Lokale sind "wiesnmäßig“ dekoriert, zum Beispiel mit frischem Hopfen. Das Personal trägt Tracht und die Kundschaft idealerweise auch. Es gibt Wirtshausmusi, Hendl und Haxn, Ochs am Spieß und Steckerlfisch und natürlich Lebkuchenherzl. Das Motto: "Die Wiesn ist kein Ort oder eine Veranstaltung, sondern in erster Linie ein Lebensgefühl.“

Wetten zum Oktoberfest 2022

Und wie stehen die Chancen, dass sich das nächstes Jahr auch wieder in einem Oktoberfest-Zelt auf der Theresienwiese erleben lässt? Wiesn-Profi Günter Werner hat schon wieder Wetten laufen. Worauf er tippt, will er aber öffentlich noch nicht verraten.