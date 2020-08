vor 31 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Keimfreie Rolltreppen am Münchner Marienplatz

Am Marienplatz in München soll es künftig sechs keimfreie Rolltreppen geben, deren Handläufe durch UV-Licht desinfiziert werden. Die erste Rolltreppe mit dieser Technik ist bereits in Betrieb.