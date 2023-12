In Ansbach kommt die Post vom Weihnachts-Postboten

Um 8.00 Uhr morgens herrscht Gewusel im Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Ansbach. Die Zusteller holen die Post ab, die sie an diesem Tag ausfahren müssen. Mitten unter den Zustellern ist auch Jörg Vogel, der seinen Wagen schnellen Schrittes durch die Gänge schiebt. Er sammelt Briefe und Päckchen, die er auf seiner Tour verteilen muss.

Zum Artikel Alle Jahre wieder: Weihnachtspostamt in Himmelstadt geöffnet

Erst Briefe, dann Weihnachtsoutfit

Um 9.00 Uhr sind die Briefe sortiert und die vielen gelben Postkisten gepackt. Doch bevor Postbote Jörg Vogel zu seiner Tour aufbricht, wirft er sich in Schale: Weiß-rote Stulpen, kleine Anstecker auf der Postjacke wie ein blinkender Weihnachtskranz und eine knallrote Weihnachtsmütze, die bei jeder Bewegung auf und ab springt. Zum Schluss hängt er sich eine Tasche in Form eines Weihnachtsstrumpfs mit Süßigkeiten gefüllt um.

Wenn die Kinder mich fragen: "Bist du der Weihnachtsmann oder bist du der Postbote", sag ich immer: "Ich bin beides!" Jörg Vogel, Zusteller bei der Post

Denn die Weihnachtszeit ist seine Zeit. Eigentlich bedeutet sie für alle Zustellerinnen und Zusteller Stress, doch zwischen Nikolaus und Weihnachten lässt es sich Jörg Vogel nicht nehmen, als Weihnachtsmann und Postbote zugleich durch Ansbach zu fahren. Er will damit auch etwas entschleunigen.

Seit 35 Jahre Weihnachtspostbote

1987 fing Jörg Vogel bei der Post in Stein an. Da unterstützte er unter anderem als Springer in der Weihnachtszeit. In dieser Zeit bekam er eine Weihnachtsmütze geschenkt und kam auf den Geschmack. Inzwischen hat Jörg Vogel nicht mehr nur eine Weihnachtsmütze. Auch sein Postfahrrad ist inzwischen mit Lametta, kleinen Glöckchen und Geschenken geschmückt.

Bekannt in der Ansbacher Innenstadt

Jörg Vogels Gebiet ist die Ansbacher Innenstadt. Da kennen ihn viele und die, die ihn noch nicht kennen, freuen sich, ihn im Weihnachtsdress zu sehen. Auch in Geschäften wartet man auf seinen morgendlichen Besuch. Kinder dürfen natürlich auch eine kleine Schokolade aus seinem Nikolausstrumpf fischen, ab und zu natürlich aber auch die Erwachsenen.

Noch bis Weihnachten fährt Jörg Vogel im Weihnachtsoutfit durch Ansbach. Danach kommt er wieder in Zivil, sprich, wie jeder andere Postbote. Erst am Faschingsdienstag ist er wieder verkleidet unterwegs.