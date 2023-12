Bayern 1-Regionaltag auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg

Am Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt findet heute der "Bayern 1 Regionaltag" statt. Ab 10.00 Uhr sind die Reporterinnen und Reporter gemeinsam mit den Korrespondenten der Regionalredaktion Mittel- und Oberfranken am Stand und sammeln Spenden für Kinder in Not.

Verlosung für die Sternstundengala

Treffen können Sie am Sternstunden-Stand auch die Moderatoren der Sendung "Mittags in Franken" Stefan Straßer und Birgitt Rosshirt. Gemeinsam mit dem Kabarettisten und Moderator der Sternstundengala Volker Heißmann verlosen sie Karten für die Sternstundengala am 15. Dezember. Sternstunden feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum.

Erlös kommt Sternstunden zugute

Der Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt ist seit 1996 ein fester Bestandteil. Die Marktbesucher können sich gegen einen Spende Weihnachtssterne aussuchen. Diese haben fleißige Bastlerinnen und Bastler das ganze Jahr über eingesendet. Der Spendenerlös kommt den Sternstunden zugute, eine Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk.