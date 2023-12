Sternstunden Jubiläums-Gala live aus Nürnberg

Sternstunden-Tag im Bayerischen Rundfunk! Von 6.00 Uhr morgens bis ca. 23.15 Uhr sind die Spendentelefone besetzt – zu erreichen unter 0137/1010200. Online kann gespendet werden unter br.de/sternstunden. Den ganzen Tag über wird im Programm zu vielfältigen Themen rund um Sternstunden, die Benefizaktion mit dem BR, berichtet. Und ab 20.15 Uhr der Höhepunkt im BR Fernsehen: die "Sternstunden-Gala 2023" live aus der Frankenhalle in Nürnberg.

Sternstunden-Jubiläumsprogramm

Die Generalprobe ist gelungen, das Bühnenbild steht, die prominenten Gäste bereit und das eingespielte Moderatoren-Paar Sandra Rieß und Volker Heißmann freut sich auf die glanzvolle Sternstunden-Gala zum 30. Jubiläum der Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk: zugunsten Kinder in Not und toller Projekte, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützen. Ab 20.15 Uhr live aus der Nürnberger Frankenhalle.

Mit dabei sind wieder zahlreiche prominente Gäste, die Sternstunden helfen: unter ihnen Peter Maffay, Stefanie Heinzmann, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Alina, Alfred Dorfer und Werner Schmidbauer.

Angekündigt haben sich auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder, Staatsminister und Ministerinnen sowie die Fraktions- und Landesvorsitzenden des Landtags. Viele von ihnen singen im Chor der bayerischen Spitzenpolitiker wieder ein Weihnachtslied, um zum Spenden aufzurufen.

Und auch eine Neuauflage des Erfolgshits von 2018 "(Ich wünsch dir) Sternstunden", steht auf dem Jubiläumsprogramm, gesungen von vielen BR-Publikumslieblingen wie etwa Ferdinand Hofer, Marcus Fahn, Caro Matzko, Dominik Glöbl, Constanze Lindner, Teresa Rizos, Jürgen Kirner, Gitti Walbrun und anderen.

Prominente am Spendentelefon in Nürnberg und München

Im Mittelpunkt des Sternstunden-Tags stehen Kinder in Notsituationen sowie die Menschen, die ihnen dank Sternstunden, der Benefizaktion mit dem BR, helfen können. Um Spenden zu sammeln sind in den beiden Spendenzentralen in München und Nürnberg die Telefone den ganzen Tag besetzt. Viele Ehrenamtliche und Prominente nehmen die Anrufe entgegen.

In Nürnberg werden neben vielen bekannten Stimmen aus dem BR Studio Franken zum Beispiel auch Caro Matzko, Ferdinand Hofer, Dominik Glöbl, Ursula Heller, Martin Rassau, Angela Ascher und Constanze Lindner im Einsatz sein.

In der Spendenzentrale in München haben sich unter anderem Uschi Glas, Bruno Jonas, Michaela May, Waltraud Meier, Magdalena Neuner, Prinz Ludwig von Bayern, Malik Harris, Nina Eichinger, Eva Karl Faltermeier, Udo Wachtveitl, Erol Sander und Münchens OB Dieter Reiter angekündigt. Zudem sind auch in der Landeshauptstadt viele BR-Moderatorinnen und -Moderatoren im Einsatz.

30 Jahre Sternstunden

Sternstunden, die Benefizaktion mit dem BR, sammelt seit 1993 Spendengelder für Kinder in Not. In diesem Zeitraum konnten 3.849 Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit mit rund 372 Millionen Euro gefördert werden. Im vergangenen Jahr kamen allein am Sternstunden-Tag 11,65 Millionen Euro zusammen.