Juniorwahl: Ab heute Kreuzchen-Machen an 673 Schulen in Bayern

Für die Schülerinnen und Schüler an 673 Schulen in Bayern beginnt schon an diesem Montag die Bundestagswahl. Bis Freitag dürfen sie sich an der bundesweiten Juniorwahl zur Bundestagswahl beteiligen und wie die Erwachsenen am Sonntag ihre Stimmen vergeben. "Das Wahlrecht ist das zentrale Mitbestimmungsinstrument in unserer parlamentarischen Demokratie. Unsere Schülerinnen und Schüler an das Wählen heranzuführen, ist wichtiger denn je", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zum Auftakt der Aktion in München.