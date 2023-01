BMW plant XXL-Batteriewerk im niederbayerischen Irlbach

Der Bayerische Autobauer BMW will ein neues riesiges Montagewerk für Hochvoltbatterien in Irlbach nahe Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen errichten, so heißt es in mehreren Medienberichten. Es könnte eine Fläche von bis zu 160 Hektar (über 200 Fußballfelder) einnehmen und ist wichtig für BMW, um die Elektrifizierung der hergestellten Fahrzeuge voranzutreiben.

Niederbayern als perfekter Standort

Niederbayern ist deshalb Favorit für den Zuschlag, da dort sowohl die Anbindung an die wichtigen Autobahnen sowie die Nähe zu den anderen bayerischen Werken gegeben ist. In Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau war erst vor rund fünf Jahren das große BMW-Logistiklager in Betrieb gegangen.

Gespräche mit Grundstückseigentümer(n) leichter

Auf BR-Anfrage konnten die Pläne von BMW bisher noch nicht bestätigt werden. Auch eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, aber übereinstimmende Berichte der Süddeutschen Zeitung (SZ) und der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (idowa). Idowa bezieht sich auf Informationen "aus Kreisen der Staatsregierung", die SZ berichtet, dass es in Irlbach keine Probleme mit den Grundstückseigentümern gebe. Bisher war Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau heißer Kandidat für den Zuschlag, dort hätten aber 45 Grundbesitzer zustimmen müssen, was sich als zu "langwierig" herausstellte.