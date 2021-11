Inzidenz im Landkreis Regen auf über 530 gestiegen

Im Landkreis Regen, einem der Hot-Spot-Landkreise in Bayern, ist die 7-Tage-Inzidenz auf 530,3 gestiegen. Am Mittwoch lag sie noch bei knapp 500. Momentan gibt es 410 positive Fälle im Landkreis. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind ungeimpft, teilt Reinhard Wölfl, Sprecher des Landratsamts Regen mit. Das war schon in der vergangenen Woche so.

Oft jüngere Menschen betroffen

Letzte Woche waren ein Viertel der Infizierten Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren. Eine weitere große Gruppe waren Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Bei den über 65-Jährigen gab es nur 21 Fälle. Wie sich die Fälle dieser Woche altersmäßig verteilen, konnte das Landratsamt noch nicht genau sagen. Der Trend sei aber ähnlich.

Kein Schwerpunkt erkennbar

Das Amt führt die Steigerung der Fallzahlen auf die Öffnung des öffentlichen Lebens zurück. Es gebe keinen erkennbaren Schwerpunkt in einer Einrichtung oder einem Ort. Die Fälle verteilen sich über den ganzen Landkreis, etwas mehr in den Städten als in kleinen Orten.

Im Vergleich schlechtere Impfquote

Eine Ursache ist auch die im bayernweiten Vergleich geringere Impfquote im Landkreis Regen. Bei den über 12-Jährigen sind knapp 70 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind nur knapp 63 Prozent im Landkreis Regen vollständig geimpft. Die hohe Inzidenz liege definitiv nicht an Impfdurchbrüchen, so Wölfl. Die gebe es zwar auch. Sie machen aber zahlenmäßig nicht so viel aus.

Wenig freie Intensivbetten

In den Arberlandkliniken Zwiesel und Viechtach ist momentan nur noch ein einziges der insgesamt zwölf Intensivbetten frei. Insgesamt fünf Covidpatienten liegen am Donnerstag auf der Intensivstation - laut Klinik alle ungeimpft. Zusätzlich liegen 22 weitere Patienten mit schwereren Verläufen von Covid-19 auf der Normalstation.

Inzidenz im Kreis Rottal-Inn sogar noch höher

Für den Kreis Rottal-Inn weist das Robert Koch-Institut am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 570 aus. Dort liegen sieben Menschen auf der Intensivstation. Seit vergangenem Freitag sind fünf Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.