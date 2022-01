Inzidenz bei Kindern in Bayern steigt auf über 2.000

Die Corona-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen in Bayern steigt rasant. Für die vergangenen sieben Tage liegt sie in der Altersgruppe sechs bis elf Jahre bei 2.187, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zur vor einer Woche ausgewiesenen Inzidenz und der mit Abstand höchste je in Bayern gemeldete Wert.

Werte verdreifachten sich innerhalb einer Woche

Den drastischsten relativen Anstieg gab es bei Kindern bis fünf Jahren. Hier sprang die Inzidenz von 376 vor einer Woche auf 1.204. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Auch die Altersgruppen der Zwölf- bis 15-Jährigen mit 1.565 und der 15- bis 19-Jährigen mit 1.596 weisen Werte weit über dem Durchschnitt auf.

Zu den hohen Werten bei Kindern und Jugendliche könnte auch beitragen, dass es in Schulen sowie bei Kindergartenkindern eine Verpflichtung zu regelmäßigen Tests gibt. Symptomlose Infektionen werden dadurch leichter entdeckt.

Alles Wissenswerte zum Thema: Schule in der Corona-Krise

Familienministerin: PCR-Priorität für Kitas und Grundschulen

Mit Blick auf die Überlegungen, PCR-Tests wegen der hohen Infektionszahlen und begrenzter Laborkapazitäten zu priorisieren, forderte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), dass auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinder in Grundschule und Kita prioritär Zugang zu PCR-Tests bekommen. Es brauche genügend PCR-Tests zur Bestätigung von positiven Schnelltests bei Kindern, sagte Spiegel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Nur so können wir verhindern, dass gesunde Kinder unnötig lange von der Kita oder Schule ferngehalten werden."