Amoklauf in Heidelberg: Junge Frau erschossen, drei Verletzte

Bei einem Amoklauf auf dem Campus der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei weitere Personen verletzt. Die Frau erlag ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen.

Attacke während der Vorlesung

Der Amokläufer habe am Montagmittag mit einem Gewehr während einer Vorlesung in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Täter in den Außenbereich geflüchtet.

Der Schütze tötete sich selbst

Der Täter tötete sich nach Polizeiangaben dann selbst. "Der Täter ist geflüchtet und hat sich selbst gerichtet", sagte eine Sprecher. Nach dpa-Informationen soll der Amokläufer selbst Student ab der Uni Heidelberg gewesen sein, die Polizei machte zu seiner Identität bisher keine näheren Angaben.

Offenbar keine politischen oder religiösen Motive

Aus Sicherheitskreisen verlautete, der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Er hatte offenbar mehrere Langwaffen - also Gewehre - bei sich, die er in einem Rucksack transportierte, Experten der Polizei untersuchten die Waffen noch vor Ort.

Die Ermittler überprüfen nun "alle Hinwendungsorte" des Mannes – sprich: seine Wohnung. Ob er legal Waffen besessen hat, konnte die Polizei zunächst noch nicht beantworten. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen war der Mann selbst Student. Er soll demnach keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben.

Keine Gefahrenlage mehr

Die Polizei hatte früh bekannt gegeben, dass man "nicht von weiteren Tätern" ausgehe und es sich um einen Einzeltäter handele. Die Suche eines Spezialeinsatzkommandos nach einem möglichen weiteren Täter wurde bald eingestellt, gegen 15.15 Uhr teilten die Behörden mit, dass es "keine Gefahrenlage mehr" gebe.