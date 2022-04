Ingolstadt feiert die Gründung von berühmter Münchner Uni

Die Ludwig-Maximilians-Universität in München zählt zu den berühmtesten Hochschulen Deutschlands und zu den wissenschaftlichen Aushängeschildern der Landeshauptstadt. Dabei wurde die Hochschule vor genau 550 Jahren eigentlich in einer ganz anderen Stadt gegründet: Die Keimzelle der ältesten Uni Altbayerns war im Jahr 1472 Ingolstadt, wo sie mehr als 300 Jahre residierte. Dort wird in diesem Jahr das Jubiläum groß gefeiert.

328 Jahre war Ingolstadt eines der geistigen Zentren Europas

Das ganze Jahr über gibt es in Ingolstadt Ausstellungen, Konzerte und Tagungen aus Anlass der damaligen Gründung der "Hohen Schule". Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) betont die Bedeutung des Ereignisses: "328 Jahre lang war Ingolstadt eines der geistigen Zentren mitten in Europa, bis im Jahr 1800 das studentische Leben vorübergehend zum Stillstand kam", sagt er. In den kommenden Monaten sind nach Angaben der Stadtverwaltung gleich mehrere Höhepunkte des Veranstaltungsreigens geplant.

Zwei Kongresse im Frühjahr und Sommer

So soll es vom 13. bis 15. Mai einen "Futurologischen Kongress" geben, bei dem es um das Verhältnis Mensch zu Natur in der Zukunft geht. Für den 30. Juni bis 1. Juli ist dann der "erste Ingolstädter Wissenschaftskongress" geplant. Es sollen die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in Bereichen wie Mobilität, Gesundheit und Kunst diskutiert werden.

Stadtfest im Zeichen der Uni-Gründung

Auch das Stadtfest vom 8. bis 10. Juli steht im Zeichen der damaligen Universitätsgründung. Von 3. Dezember an will das Ingolstädter Stadttheater mit einem Musical an einen der weltweit berühmtesten Ingolstädter erinnern - auch wenn dieser nur fiktiv ist.

"Frankenstein" an der Uni in Ingolstadt

Denn auch "Frankenstein" hat enge Verbindungen zu der Ingolstädter Universität. Die englische Schriftstellerin Mary Shelley ließ ihre 1818 erschienene Gruselgeschichte über eine vom Wissenschaftler Frankenstein künstlich geschaffene Kreatur an der Uni in Ingolstadt spielen. Dabei war Ingolstadt beim Erscheinen des berühmten Romans vor zwei Jahrhunderten bereits nicht mehr Hochschulstadt. Die Universität war wenige Jahre zuvor vorübergehend nach Landshut umgezogen, ehe sie ab 1826 ihre endgültige Heimat in München fand.

"Jubiläumssud" für Bierfreunde

Auch für Bierfreunde gibt es ein spezielles Angebot. Ingolstädter Brauereien produzieren einen "Jubiläumssud" nach traditionellen Methoden. Das unfiltrierte Exportbier aus hellem Sommergerstenmalz und dunklem Münchner Malz gibt es in Gaststätten der oberbayerischen Stadt vom Fass und auch als Flaschenabfüllung. In Ingolstadt wurde vor mehr als 500 Jahren auch das bayerische Reinheitsgebot für Bier erlassen.

Ein Herzog und ein König als Namensgeber

Benannt wurde die Ludwig-Maximilians-Universität, kurz LMU, nach Herzog Ludwig IX. (genannt der Reiche) und dem bayerischen König Maximilian I. Joseph. Letzterer allerdings war es auch, der die Verlegung der Uni von Ingolstadt zunächst noch nach Landshut veranlasste.

Herzog Ludwig hatte dem Papst noch einen Brief geschrieben und darin die Vorzüge der Stadt Ingolstadt gerühmt: "Die Pest herrscht hier nur sehr selten", schrieb Ludwig, "Es befinden sich daselbst auch Wälder um die Stadt, zu Spaziergängen einladend, wie auch zur Jagd. In der Stadt sind herrliche Kirchen, sonderbar der Tempel zur Unserer Lieben Frau, welcher zu großen akademischen Festen hinlänglich Raum bietet." Außerdem gebe es prachtvolle Häuser und jede Menge Wohnraum sowie gute Verpflegung. "Der Wein ist etwas teuer, das Fleisch ist gut, das Brot vorzüglich und Fische liefert die Donau ebenso viel, als köstlich."

Der Schwerpunkt der Uni Ingolstadt lag auf der Katholischen Theologie, aber auch Medizin, Philosophie und Mathematik waren wichtige Studienfächer. Heute lehren an der LMU in München mehr als 750 Professorinnen und Professoren, mehr als 52.000 Studierende saugen das Wissen in rund 150 Studiengängen und 18 Fakultäten auf.

Älteste Uni Bayerns: Würzburg

Im heutigen Bayern steht die LMU allerdings nur noch an zweiter Stelle der ältesten Unis. Denn durch den Anschluss der fränkischen Gebiete an Bayern Anfang des 19. Jahrhunderts kann die Universität in Würzburg den Titel der ältesten Uni im Freistaat beanspruchen. Der erste Vorläufer der dortigen Julius-Maximilians-Universität wurde bereits 70 Jahre vor dem Pendant in Ingolstadt als "Hohe Schule zu Würzburg" errichtet.