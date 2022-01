Ingolstadt feiert Gründungsjubiläum der Hohen Schule

Erster Ingolstädter Wissenschaftskongress im Sommer

Der Gründungstag der Hohen Schule wird auf den Tag genau 550 Jahre später, am Sonntag, 26. Juni, mit einem ökumenischen Gottesdienst im Liebfrauenmünster, der Universitätskirche, begangen. Am 30. Juni und 1. Juli findet der erste Ingolstädter Wissenschaftskongress statt. Dort sollen Zukunftsimpulse gesetzt und Trends in Wissenschaft und Forschung diskutiert werden. Dabei liegt der Fokus darauf, wie die Bereiche Mobilität, Gesundheit, Ethik sowie Kunst und Kreativität durch Anwendungen der Künstlichen Intelligenz ergänzt und transformiert werden. Die zentrale Festveranstaltung des Jubiläumsjahres bildet am Vorabend des Kongresses ein Empfang zum 550. Bestehen der Hohen Schule zu Ingolstadt.

"Frankensteins Braut" als Musical

Im Sommer können die Bürger das Jubiläum auf die Straße tragen: Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juli, wird das Ingolstädter Stadtfest zum Jubiläum "550 Jahre Hohe Schule" in der Altstadt gefeiert. Es vereint Elemente von Bürgerfest und historischem Fest. Am Samstag, 3. Dezember, präsentiert das Stadttheater mit der Uraufführung des Musicals "Frankensteins Braut" von Peter Lund eine Bearbeitung des Frankenstein-Stoffes; der Roman spielt bekanntlich auch in Ingolstadt. Es beschäftigt sich mit den Optimierungs- und Programmierungsmöglichkeiten des Menschen.

Ausstellungen zur Uni-Geschichte im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum präsentiert zwei Ausstellungen zur Geschichte der Universität mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Die Schau "Das alte Universitätsviertel – Karl Emils Schafhäutls Topische Geschichte der Universität Ingolstadt" zeigt vom 10. April bis zum 30. Oktober im historischen Gebäude der Hohen Schule Professorenhäuser und Universitätsgebäude in Darstellungen des 19. Jahrhunderts sowie im Vergleich dazu hochmodernen Drohnen-Aufnahmen. Die Ausstellung "Stadt und Student" im Stadtmuseum stellt vom 19. Juni bis zum 2. Oktober das facettenreiche Universitätsleben und die Beziehung zwischen Studentenschaft und Stadt bildreich dar.

Steiniger Weg für Frauen zu Bildung

Das Marieluise-Fleißer-Haus thematisiert vom 22. Mai bis zum 30. Oktober unter dem Titel "Von der lernbegierigen zur gelehrten Frau" den langen, schwierigen Weg von den Mädchen in der deutschen Schule des 16. Jahrhunderts bis zu den Frauen mit universitären Abschlüssen im 20. Jahrhundert anhand von Personen und Begebenheiten aus den Quellen der Ingolstädter Bildungsgeschichte.