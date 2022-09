Infektiologe plädiert für entspannteren Umgang mit Corona

Virologie-Professor will Corona nicht mit "Wiesn-Grippe" vergleichen

Spinner lehnt sich weit aus dem Fenster. Direkte Reaktionen darauf gibt es zunächst noch nicht. Oliver Keppler, Professor für Virologie an der Münchner LMU, sagte vor knapp vier Wochen zum BR, die Risiken und die Belastung der Gesamtbevölkerung durch Covid-19 mit der "Wiesn-Grippe" zu vergleichen, sei eine unangemessene Verharmlosung. Der Verweis auf die vergleichsweise ruhige Situation in den Kliniken im besten Falle naiv. Die Wiesn sei für ihn ein "synchronisiertes Superspreading".

Zweifel an Vergleich mit Influenza

Der Genetiker Ulrich Elling vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien zieht Spinners Vergleich mit der Influenza zumindest in Zweifel. Die Fallsterblichkeit, im Englischen "Case-Fatality-Rate", von Corona mit der Influenza gleichzusetzen, ist aus seiner Sicht nicht statthaft, weil bei der Influenza die Fälle viel ungenauer gezählt würden.

"Bei der Grippe ist es so, dass die allermeisten Grippe-Fälle gar nicht bekannt sind", erklärt er. "Also die meisten Leute, die Influenza haben, die werden nie auf Influenza untersucht. Deswegen ist die Case-Fatality-Rate in Wirklichkeit viel niedriger. Andersherum ist die gemessene zu hoch, weil wir nur bei denen messen, die schwere Verläufe haben. Sprich: Bei Covid ist die Case-Fatility-Rate in Wirklichkeit noch immer wesentlich höher als bei Grippe. Und die Absolutzahl der Toten ist natürlich auch höher."

In Zahlen heißt das: Im extremen Grippejahr 2017 gab es geschätzt 25.000 Influenzatote, in den bisherigen zwei Coronajahren trotz Maßnahmen 150.000 Todesfälle.

BJ.1 könnte neue Infektionswelle befeuern

Elling, der für das österreichische Gesundheitsministerium Coronaviren sequenziert, rechnet, ähnlich wie der Berliner Virologe Christian Drosten, fest mit einer deutlichen Infektionswelle im Herbst. Dabei hat er auch eine neue Virusvariante im Visier: BJ.1 - eine Subvariante der etwas älteren Omikronvariante BA2. Sie stammt aus Indien und ist in Österreich schon aufgetaucht. Das Besondere: BJ.1 hat 17 Veränderungen am Spike-Protein, dürfte also für die Antikörper, die erste Abwehrlinie unseres spezifischen Immunsystems, schwer zu erkennen sein.

"BJ.1 hat sehr viele zusätzliche Mutationen und die hat es sicherlich nicht zufällig, sondern mit dem Ziel, quasi den Immunschutz zu umgehen", sagt Elling. "Und es wäre jetzt zu hoffen - aber das wissen wir nicht -, dass es vielleicht zu Lasten der Fitness des Virus geht. Also dass das Virus vielleicht von sich aus nicht ganz so gut an unseren zellulären Rezeptor binden kann." Dann würde die Welle, die BJ.1 vielleicht verursachen kann, nicht ganz so deutlich ausfallen, so die Hoffnung. "Aber das wissen wir alles noch nicht." Dafür brauche es in den nächsten Wochen Laboruntersuchungen.

Ganz neue Varianten könnten mehr Probleme bringen

BJ.1 wird voraussichtlich bald auch in Deutschland sein. Für gefährlicher als diese neue Omikronvariante hält Elling aber mögliche ganz neue, Nicht-Omikron-Varianten, auf die sich das Immunsystem wieder neu einstellen muss und die womöglich auch wieder krankmachender sind.

Es dürfte also eine Welle im Herbst auf Deutschland zukommen. Die sei gut beherrschbar und nicht schlimmer als eine Grippewelle, sagt Christoph Spinner. Die Diskussion ist eröffnet.