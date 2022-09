Maskenpflicht auch in Zügen abschaffen? Lauterbach ist dagegen

Zu wenig Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln: In Deutschland kommt diese Kritik schon seit Pandemie-Beginn auf. Nachdem oftmals der "Flickenteppich" zwischen den Bundesländern bemängelt wurde, irritiert nun einige die Unterscheidung zwischen Zügen und Flugzeugen bei der Pflicht zum Tragen von Masken.

Maskenpflicht im Zug ja, im Flugzeug nein: "Unerklärbar"

"Maskenpflicht muss im Verkehr einheitlich geregelt sein: Und zwar ganz oder gar nicht", teilte der Vizevorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Martin Burkert der Deutschen Presse-Agentur mit. "Das Beibehalten der Maskenpflicht in Fernzügen bei gleichzeitiger Abschaffung im Flugverkehr ist unerklärbar."

Ruf nach einheitlicher Lösung

Vom Lobbyverband Allianz pro Schiene, zu dem unter anderem die EVG gehört, kommen ähnliche Töne: "Wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben wird, muss das genauso für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel auch gelten." Die Bundesregierung muss in den Augen von Geschäftsführer Dirk Flege dringend eine einheitliche Lösung finden.

Die Allianz pro Schiene sieht sich dabei nach eigener Aussage nicht in der Rolle, eine grundsätzliche Empfehlung zur Maskenpflicht auszusprechen. "Wir wollen lediglich, dass vergleichbare Sachverhalte gleich behandelt werden", erklärte der Verband auf Anfrage von BR24.

Verkehrsunternehmen verweisen auf Alltagsunterschiede

Mit nachvollziehbaren Regelungen habe der aktuelle Regierungsplan nichts mehr zu tun, erklärte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. "Im Flugzeug, wo die Passagiere stundenlang dicht an dicht sitzen, ohne sich bewegen, ausweichen oder aussteigen zu können, soll künftig keine Maskenpflicht mehr nötig sein", teilte Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff dazu mit. "Aber im Fernzug, wo man sich permanent bewegen kann, wo es Ausweichflächen und alle 30 bis 60 Minuten Haltepunkte gibt, bei denen die Türen geöffnet werden und ein Luftaustausch mit Frischluft stattfindet, soll weiterhin verpflichtend eine Maske getragen werden."

Die Deutsche Bahn äußerte sich zunächst nicht näher zu dem Plan der Bundesregierung. Man setze die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz um, sagte ein Sprecher.

Maskenpflicht-Pläne der Ampel

Die Ampel-Regierung will die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen zum Herbst aus dem Infektionsschutzgesetz streichen - auf Druck der FDP. In Fernzügen soll sie hingegen bestehen bleiben, Regeln für Busse und Bahnen im Nahverkehr können weiter die Länder bestimmen. Der Bundestag soll die neuen Corona-Regeln am Donnerstag beschließen, außerdem braucht es die Zustimmung des Bundesrats. Nach bestehender Gesetzeslage gilt die Maskenpflicht im Flugzeug noch bis 23. September. Statt medizinischer Maske ist ab 1. Oktober dann wahrscheinlich eine FFP2-Maske in Fernzügen Pflicht.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte mit Blick auf die geänderten Pläne, dass bei einem starken Anstieg der Corona-Fallzahlen die Regierung per Verordnung auch in den Flugzeugen die Maskenpflicht wieder einführen könne.

Lauterbach empfiehlt weiter, Maske zu tragen

Empfohlen bleibe die Maske auch in Flugzeugen, so der Minister zur Deutschen Presse-Agentur - denn ein Ansteckungsrisiko bleibt. "Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft." Außerdem verwies er in der Debatte auf die Situation in anderen Ländern: "Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden." So habe die Lufthansa immer wieder erklärt, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen könne. "Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist."

Für Lauterbach ist Maskenpflicht in Bahnen nicht verhandelbar

Auf den Bahnverkehr also. Dort ist der Wegfall der Maskenpflicht für Lauterbach keine Option. "Es ist von vornherein klargestellt gewesen, dass wir über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nicht verhandeln." Denn: "Selbstverständlich ist es so, dass das Risiko, sich zu infizieren, in Bussen und im Bahnverkehr sehr viel höher ist als im Flugverkehr." Lauterbach verwies wie andere auf die bessere Durchlüftung im Flugzeug und auf deren Filteranlagen.

"Sie müssen auch überlegen, wie wenige Leute fliegen, im Vergleich zu den vielen Menschen, die Busse und Bahnen nutzen", ergänzte Lauterbach. "Somit ist aus meiner Sicht die Regel hier nicht vergleichbar."