IN-Campus: Vom Raffineriegelände zum Technologiepark

Die aufwändige Bodensanierung einer Industriebrache in Ingolstadt ist beendet. In jahrelanger Arbeit hat Audi das Gelände einer ehemaligen Raffinerie in einen nachhaltigen Technologiepark verwandelt. Heute tüfteln im IN-Campus Softwareentwickler.