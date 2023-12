Alle Jahre wieder: Weihnachtspostamt in Himmelstadt geöffnet

Es ist wieder so weit: Heute, am ersten Adventssonntag, wird traditionell das einzige bayerische Weihnachtspostamt in Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart eröffnet, heuer zum 38. Mal. Ab 13 Uhr findet die feierliche Eröffnung im Himmelstädter Rathaus statt, in diesem Jahr mit der Botschafterin der Kinderkrebshilfe und Sängerin Niki. Sie wird den ersten Stempel auf einen der Antwortbriefe setzen.

Über 70.000 Briefe an das Christkind erwartet

Außerdem wird sich die langjährige ehrenamtliche Leiterin des Weihnachtspostamts, Rosemarie Schotte, in das Goldene Buch der Gemeinde Himmelstadt eintragen. Seit 1993 ist die mittlerweile 82-Jährige die rechte Hand des Christkindes. Sie sagte gegenüber dem BR: "Das Weihnachtspostamt ist mein Lebenswerk." In diesem Jahr helfen ihr knapp 40 Ehrenamtliche beim Sortieren und Beantworten der Briefe. Bis heute sind in diesem Jahr etwa 7.000 Briefe aus Deutschland und der Welt im Weihnachtspostamt Himmelstadt eingegangen – im Jahr 2022 waren es insgesamt über 70.000. Heuer erwarten sie mindestens wieder genauso viele Sendungen an das Christkind.

Erste Briefe kommen bereits im Sommer

Alle Briefe mit Absender werden beantwortet. Schotte erklärte: "Die Antwortbriefe sind sehr beliebt. Alle Jahre wieder erhalten wir schon im Sommer die ersten Briefe von Kindern und erfreuen uns an den Bastelarbeiten, die teilweise den Briefen beigefügt sind." Und: "Jeder Antwortbrief wird mit den schönen Weihnachtsmarken freigemacht und bekommt natürlich auch den Sonderstempel aufgedrückt." Jedes Jahr gibt es einen neuen Antworttext vom Christkind, doch bei sehr persönlichen oder emotionalen Briefen greift Schotte selbst zur Feder, mehrere hundert Briefe seien das im Jahr.

Einsendungen noch bis kurz vor Weihnachten möglich

Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ist das Einzige im Freistaat, deutschlandweit gibt es neun. Wer an das Christkind schreiben möchte, sollte seinen Brief folgenderweise adressieren: "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt". Zudem können Brief an die "Engel" im Weihnachtspostamt persönlich am 1. und 3. Adventswochenende sowie bis zum 22. Dezember montags bis freitags, von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr abgegeben werden.