Artikel mit Audio-Inhalten

> Illegales Autorennen endet an Hauswand

Illegales Autorennen endet an Hauswand

Zwei Autos haben sich am frühen Freitagmorgen in München ein Wettrennen geliefert. Ein Fahrer verlor laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in eine Hauswand. Er flüchtete zu Fuß.