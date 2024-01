Ukrainisches Team bei Eishockey-Turnier in Regensburg dabei

Die jungen Eishockeyspieler aus der Ukraine haben eine lange Busfahrt auf sich genommen: 50 Stunden waren sie unterwegs aus der Regensburger Partnerstadt Odessa bis nach Regensburg. Alleine 17 Stunden mussten die Cracks der "Odessa Sea Wolves" bei der Ausreise an der ukrainischen Grenze verbringen.

Ukrainer reisen ohne Trainer an

Für Regensburgs zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein ist die Teilnahme des ukrainischen Teams an dem Turnier in der Donau-Arena ein wichtiges Zeichen im Rahmen der Völkerverständigung in Europa. Die ukrainische Mannschaft ist ohne Trainer angereist, weil Männer die Ukraine wegen des Krieges nicht verlassen dürfen. Weibliche Betreuer haben das Team begleitet. Sie werden vor Ort von Helfern und Trainern der Regensburger Eisbären unterstützt.

Turnier mit internationalem Ruf

Das Eishockey-Bambini-Turnier findet in diesem Jahr zum 50. Mal statt. Es hat sich in seiner langen Geschichte einen festen Platz in den Kalendern internationaler Eishockeyvereine gesichert - wobei die Konkurrenz in den vergangenen Jahren größer geworden ist, gibt die Jugendleiterin der Regensburger Eisbären, Julia Corres, zu bedenken. Mittlerweile gibt es viele weitere internationale Jugendturniere dieser Art. Dennoch sind auch in diesem Jahr neben dem Team aus der Ukraine zehn Vereine aus Tschechien, Österreich und der Schweiz mit dabei. Dazu kommen zwei Mannschaften aus dem eigenen Regensburger Nachwuchs, denn die Eisbären haben Vereinsangaben zufolge einen enormen Zulauf an Kindern und Jugendlichen.

Erlebnis auch für Regensburger Kinder

Das Turnier zu Jahresbeginn in Regensburg bietet den jugendlichen Eishockeyspielern stets ein besonderes Flair. Wie bei Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen ertönen die Nationalhymnen der teilnehmenden Nationen. Damit auch die Regensburger Eishockeyspieler das Gefühl eines besonderen Turniers erleben, dürfen auch die beiden Eisbären-Mannschaften in einem Hotel in der Stadt übernachten. Sich mit Teams anderer Nationen zu messen, ist eine Herausforderung, auf die sich die jungen Oberpfälzer Eishockeyspielerinnen und -spieler schon seit Wochen freuen.