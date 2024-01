Nach TV-Auftritt von Rapper: Ortsschilder von Büchelkühn weg

Es wäre nicht das erste Mal, dass Ortsschilder im Fernsehen oder in Sozialen Medien Bekanntheit erlangen und deshalb Ziel von Dieben werden. Es scheint so, als wäre das auch mit dem Schwandorfer Ortsteil Büchlkühn passiert. Jedenfalls sind nach einem TV-Auftritt alle fünf Ortsschilder verschwunden. Das gibt Anlass zu Spekulationen.

Rapper aus Büchlkühn in Silvester-TV-Show

Am vergangenen Sonntag war der Oberpfälzer Sänger und Rapper Timo Grabinger, bekannt unter seinem Künstlernamen "Tream", in der ZDF-Silvestershow aufgetreten. Der 25-Jährige aus Büchlkühn in der Oberpfalz präsentierte auf der Bühne am Brandenburger Tor in Berlin mehrere Songs. Während seines zweiten Songs hielten junge Männer - als Teil der Bühnenperformance - ein nachgebautes Ortsschild mit der Aufschrift "Büchelkühn" und eine Bayernfahne nach oben. Dabei rief Tream "Grüße nach Bayern" ins Mikrofon. Kurz darauf verschwanden alle gelben Schilder mit dem Namen des Schwandorfer Ortsteils.

Haben Fans die Ortsschilder geklaut?

Möglicherweise könnte laut Polizei ein Zusammenhang zwischen dem Auftritt und den im Anschluss geklauten Ortsschildern bestehen. Das sei allerdings reine Mutmaßung, man habe aktuell keine entsprechenden Hinweise. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung, hieß es. Die Stadt hat inzwischen Tempo-50-Schilder als Ersatz in Büchelkühn anbringen lassen, um den Verkehr nicht zu gefährden.

Management bedauert den Vorfall

Das Management von Tream reagierte auf BR-Anfrage nicht besonders verwundert: "Es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass ein Ortsschild aus Büchelkühn verschwunden ist, seitdem Tream bundesweite Bekanntheit erlangt hat." Die Vermutung, dass Fans dafür verantwortlich sein könnten, erscheint dem Management "plausibel".

"Wir bedauern, dass der Stadt dadurch Kosten und Unannehmlichkeiten entstehen. Es ist uns jedoch wichtig klarzustellen, dass das Ortsschild, welches wir am Brandenburger Tor und auch auf unserer Tour dabei hatten, eine Nachbildung unseres Bühnenbauers ist." Und um es nochmal klarzustellen, betonte das Management des Oberpfälzer Musikers: "Wir stecken also nicht dahinter."

Schlagerrap aus der Oberpfalz

Im Schnitt verfolgten 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ZDF-Show "Willkommen 2024". Tream selbst nennt sein Genre "Schlagerrap". Sein neuestes Album heißt "Büchelkühn" und ist im Februar 2023 erschienen.

Später sagte Grabinger auf der Bühne am Silvesterabend in Berlin über sich und seine Truppe: "Wir kommen alle aus demselben Dorf, wir stehen hier ohne Plattenvertrag, ohne irgendeinen Rückenwind, aber trotzdem haben wir es hierhin geschafft."