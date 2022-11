Hype um American Football in Bayern: Mehr Spieler, mehr Vereine

Verband: Vielfach mehr aktive Footballspieler

Der Football-Hype in Straubing ist kein Einzelfall, wie der American-Football-Verband Bayern bestätigt. Aktuell sind beim Verband fast 8.400 aktive Spieler gemeldet. Zum Vergleich: 2007 waren es nur 1.800 aktive Footballer. Auch die Zahl der Footballvereine habe in den letzten 15 Jahren stark zugenommen, von 32 auf aktuell 62. Bundesweit sollen laut Deutschen Olympischen Sportbund inzwischen rund 73.000 Footballer in 500 Vereinen aktiv sein. Tendenz weiter steigend.

In den obersten zwei Ligen spielen inzwischen sieben bayerische Teams. Neben den Straubing Spiders kommt mit den Zweitligisten Kirchdorf Wildcats und Regensburg Phoenix fast die Hälfte aus Niederbayern und der Oberpfalz. Durch das Mehr an Fernsehzuschauern, die die NFL im Fernsehen verfolgen, verzeichnen die hiesigen Vereine auch mehr Einnahmen beim Merchandising und mehr Besucher bei den Spielen.

Finanzierung: Kartenverkauf und Merchandising

Durch den Karten- und Fanartikelverkauf sowie durch Sponsoring-Verträge können sich die Vereine finanzieren. Doch das Geld reicht nicht, um die Spieler zu bezahlen. Auch in Straubing spielen fast nur Amateure. "Wie fast alle habe ich meine Ausrüstung selber bezahlt", sagt Maximilian Andorfer von den Straubings Spiders. Wie viele in seinem Team geht auch er von Montag bis Freitag einer geregelten Arbeit nach. Verletzungen beim Sport sind daher doppelt schlimm.

In Deutschland gehe es daher weniger hart zur Sache wie in der NFL, so Andorfer. Wobei das Verletzungsrisiko grundsätzlich nicht höher sei als bei anderen Sportarten. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren spielen sowieso nur "Flag-Football", bei dem nicht getackelt werden darf. Im Herrenbereich ist das Tragen eines Helms und eines Oberkörperschutzes verpflichtend. Sie sitzen so eng am Körper, dass das Anziehen schon kompliziert ist. Die Regeln sind es noch viel mehr.

NFL-Spiel nutzt Football-Vereinen in Bayern

Der vermeintlich erfolgreichste Spieler dieses Sports gastiert am Sonntag in Bayern. Tom Brady, aktuell Quaterback der Tampa Bay Buccaneers, hat bereits sieben "Super Bowls" gewonnen. Das Finale der NFL zählt zu den meistgesehenen Sportevents der Welt. Gerade in Deutschland ist das Interesse so gewachsen, dass die NFL hier einen Markt ausgemacht hat und daher auch ein Liga-Spiel hier austrägt.

Am Sonntag treffen in der Münchner Allianz Arena Tom Brady und seine Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Der Football-Verband hofft, dass es dabei nicht bleiben wird. "Im Rahmen des NFL-Spiels in München nehmen wir natürlich ein deutliches gesteigertes Interesse und Aufmerksamkeit der Sportart gegenüber wahr - und dies kommt auch den hiesigen Strukturen zu Gute, da parallel auch ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit und interessierten zukünftigen Aktiven bei den Vereinen vermeldet wird."