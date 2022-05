Bundesliga-Premiere für Straubing Spiders in der GFL

Bundesliga-Premiere für die Straubing Spiders: Zum ersten Mal in ihrer fast 40-Jährigen Vereinsgeschichte treten die American Footballer aus Niederbayern in der GFL, der German Football League, an. Ihr erstes Saisonspiel bestreiten die Spiders gegen die Allgäu Comets in Kempten. Kick-Off ist um 15 Uhr (22.5.) im Illerstadion. Ihr erstes Heimspiel haben die Spiders dann am 11. Juni.

Spiders in der vergangenen Saison ungeschlagen

Die Straubing Spiders haben sich 1984 gegründet. Im vergangenen Jahr haben sie ungeschlagen den Aufstieg ins deutsche Football-Oberhaus (GFL) geschafft. Saisonziel der Niederbayern ist der Klassenerhalt. Neben den Spiders spielen auch die Allgäu Comets in Kempten und die München Cowboys als Vertreter aus Bayern in der GFL.

Saisonziel ist der Klassenerhalt

Nach dem Aufstieg in die GFL ist das Ziel für die Straubing Spiders zunächst der Klassenerhalt: "Aber ich sehe keinen großen Unterschied zu den Teams aus Ravensburg, München, Marburg oder Kempten. Warum sollte man sich hintenanstellen", gibt sich Spiders Headcoach Max Macek selbstbewusst. Im Kader der ersten Mannschaft der Straubinger American Footballer sind mehr als 60 Spieler. "50 von ihnen dürfen pro Spiel eingesetzt werden", erklärt Spiders-Sprecher Max Andorfer. "Aber wir alle sind auch in der GFL reine Amateure, da stehen nicht immer alle Spieler zur Verfügung und es wird Verletzte geben". Die GFL-Premiere will Max Andorfer, der in der Offensive Line der Spiders spielt, erfolgreich gestalten: "Es macht keinen Sinn, dahin zu fahren und zu sagen, schaun mer mal. Ganz einfach, will wollen gewinnen!"