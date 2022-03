Hunderte Ukrainer bei Nürnberger Tafel: 640 warme Mittagessen

Am Mittag um halb zwölf sind die ersten da, eine halbe Stunde zu früh. Während die Helferinnen und Helfer in der Küche noch Hühnerfrikassee abschmecken und Nudeln kochen, warten aus der Ukraine geflüchtete Frauen, Kinder und ein paar wenige Männer auf das Mittagessen. Wer noch nicht da war, muss sich erst registrieren. Die anderen setzen sich schon einmal an die Tische, die hinter zwei Trennwänden stehen, abgesondert von der Lebensmittelausgabe. Ein kleines Mädchen weint und windet sich im Arm der Mutter. Sie hat Hunger.

Rasanter Anstieg bei der Tafel: Von 120 auf 640 Essen

Seit einer Woche bietet die Nürnberger Tafel ein warmes Mittagessen für die Menschen an, die nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. Seitdem sind die Zahlen geradezu explodiert, sagt Projektleiterin Edeltraud Rager. "Es hat sich sehr stürmisch entwickelt", so die Tafelchefin. Am Montag kamen 120 Geflüchtete zum Essen. Gestern am Mittwoch musste das Tafelteam 640 Frauen, Männer und Kinder verpflegen.

Auch heute war der Ansturm wieder groß. Quasi "nebenbei" müssen weiterhin die normalen Tafel-Kunden versorgt werden, die sich in der Sigmundstraße Lebensmittel abholen. Gut 100 sind das jeden Tag. Wie lange kann die Tafel diese Menge an Menschen bewältigen? "Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie geht’s immer", meint Edeltraud Rager. Noch.