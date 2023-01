Hund stürzt sechs Meter tief von Stauwehr: Unverletzt gerettet

Glück im Unglück für Hund Zico: Er war am Freitag mit seiner Besitzerin am Münchner Stauwehr Oberföhring spazieren, als er plötzlich über die dortige Brüstung sechs Meter tief in die Isar sprang, so berichtet es die Münchner Berufsfeuerwehr, die den Hund in einer aufwändigen Aktion dann gerettet hat.

Sprung in sechs Metern Tiefe

Für den Hund war nicht zu erahnen, dass es hinter der Brüstung, über die er sprang, sechs Meter tief nach unten ging. Trotz der Höhe landete das Tier unverletzt im Isarkanal. Dort schwamm der Hund aber nicht Richtung Ufer, sondern zur Schleuse zu einem Vorsprung.

Verängstigter Hund will nicht mehr

Der Hund hatte nach diesem Schreck wohl keine Lust mehr auf weitere Experimente, so beschreibt es die Münchner Berufsfeuerwehr. Jedenfalls half alles Rufen und Bitten vonseiten der überraschten und erschrockenen Hundebesitzerin nichts - Hund Zico blieb, wo er war. Der Frau blieb nichts anders übrig, als den Notruf zu wählen.

Mit einem Stand-Up-Paddel-Board schwammen zwei Taucher der Feuerwehr zu dem Hund und brachten ihn auf dem SUP zurück ans Ufer. Dort konnte ihn sein Frauchen erleichtert in Empfang nehmen.