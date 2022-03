Hund springt in Isar, Halterin hinterher, Feuerwehr rettet beide

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Berufsfeuerwehr München kam es am Freitagmorgen an der Münchner Isar. Ein Hund ist laut der Berufsfeuerwehr auf Höhe der Reichenbachbrücke mit Anlauf in die Isar gesprungen, die Halterin kurzerhand hinterher.

Da sie selbst aber nicht mehr ans Ufer kam, rief eine Passantin den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten beide.

Frau kommt ins Krankenhaus, Hund wohlauf

Laut der Messstation des Wasserwirtschaftsamts München hatte die Isar am Freitag eine Temperatur von unter sechs Grad Celsius. Eine Augenzeugin rief sofort die Integrierte Leitstelle. Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, hatte sich die Frau mit ihrem Hund bereits auf den Betonsockel der Reichenbachbrücke gerettet, von wo sie aber aus eigener Kraft nicht ans Ufer kam.

Mit einer Drehleiter holte die Feuerwehr die beiden auf die Brücke. Die Hundebesitzerin wurde mit Verdacht auf Unterkühlung in eine Klinik gebracht. Der Hund hat das Abenteuer scheinbar besser überstanden, er wurde vom Freund der Besitzerin abgeholt.