Die "Fettnäpfchen-Ministerin"

Innerhalb der Bundeswehr hat die 57-jährige Politikerin schon lange den Respekt verloren. Selbst aus der Ampel-Koalition gab es immer wieder offene Kritik an der Amtsführung Lambrechts. Seit dem Krieg in der Ukraine ist der Job nicht nur schwieriger, sondern auch immens wichtig geworden.

In Berlin hieß es immer wieder: Lambrecht habe ihren Laden nicht im Griff. Noch schlimmer: Ihr Interesse am Ministerium sei begrenzt. Kein Wunder also, dass es alle paar Wochen zu neuen „Pannen“ und „Verwunderlichkeiten kam.

Hier eine Übersicht:

Kurz nach Amtsantritt im Dezember 2021 wird sie im Interview mit der BILD-Zeitung gefragt, ob sie einen Oberstleutnant von einem Oberleutnant unterscheiden könne. Sie weicht der Frage aus. Fünf Monate später fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nach: die Dienstgrade bei der Bundeswehr kenne sie immer noch nicht, gibt sie zu.

Im In- und Ausland schüttelt man im Januar 2022 über die Ministerin den Kopf. Russland ist mit einer großen Militärmaschinerie und 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert. Lambrecht lässt verkünden, die Bundeswehr stelle 5.000 Helme zur Verfügung.

Mit einem Bundeswehr-Helikopter lässt sie sich nach Sylt in den Urlaub fliegen. Vorher macht sie noch einen Abstecher bei einer Bundeswehr-Einrichtung. Ihr erwachsener Sohn postet ein Foto von sich im Helikopter auf Instagram. Später kommt heraus, die Ministerin selbst hat es aufgenommen. Kurz nach Bekanntwerden sagt sie: Sie habe sich an alle Vorschriften gehalten. Heute würde sie aber anders handeln.

Als Kanzler Scholz entscheidet, der Bundeswehr ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen, hätte Lambrecht eigentlich eine Möglichkeit zu glänzen. Doch bei vielen Anschaffungsprojekten ist sie nicht sicher im Stoff, wie dem Kauf amerikanischer F35-Kampfjets.

Bundeswehr? Nicht wirklich einsatzbereit...

Oft bleibt der Eindruck, die Ministerin ist nicht informiert. Ähnliches Verwirrspiele und Ungereimtheiten gibt es auch jüngst bei der Munitionsbeschaffung, dem Patriot-Flugabwehrsystem oder der Unterstützung mit militärischem Gerät für die Ukraine.

So vermuten Experten, die Bundeswehr verfüge zur Landesverteidigung nur über Munitionsbestände, die gerade mal für zwei Tage reichen. Laut NATO-Statuten sollen aber Vorräte für 30 Tage vorhanden sein. Nichts scheint also wirklich rundzulaufen. Und das in einer Zeit, in der mitten in Europa ein Krieg tobt.

Jüngstes Fettnäpfchen und Höhepunkt: Silvester

Vorläufiger Höhepunkt der Pannenserie war aber Lambrechts „Neujahrsansprache“ vor zwei Wochen. In einem „Wackelvideo“ vor explodierendem Feuerwerk spricht die Verteidigungsministerin über den Krieg und schöne Momente in 2022. Die Kritik an dem Video ist groß. Selbst die Bundesregierung will die neuerliche Peinlichkeit der Ministerin nicht verteidigen.

Auch parteiübergreifend ist der Frust über die Fettnäpfchen-Ministerin groß. Bei einer kürzlich durchgeführten Umfrage der BILD-Zeitung kommt sie auf dem den letzten Platz von 20 Politikerinnen und Politikern.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der sich bislang beim Thema Verteidigungspolitik zurückhielt, twittert am 6. Januar:

„Die größte Schwachstelle der Bundesregierung sitzt im aktuell wichtigsten Ressort. Im Verteidigungsministerium ist im letzten Jahr nichts richtig gelaufen. Christine Lambrecht klebt mehr im Amt als mancher am Boden. Der Bundeskanzler muss hier handeln.“