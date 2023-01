El Niño kommt: Was bedeutet das für Bayern?

Der Name El Niño stammt der Legende nach von Fischern aus Peru. Alle paar Jahre um Weihnachten herum merkten sie, dass das Meerwasser wärmer wurde und es weniger Fische gab. Sie nannten das Phänomen El Niño de Navidad, also Christkind. Die verheerende Überraschung, die dieses Christkind etwa alle vier Jahre mit sich bringt: Starkregen, Wirbelstürme und Überschwemmungen nahe der Pazifikküste in Südamerika und noch mehr Dürren und Waldbrände auf der anderen Seite des Pazifiks, also vor allem in Australien und Indonesien. Statt Geschenken bringt El Niño de Navidad Naturkatastrophen.

Ist El Niño wirklich im Anzug?

Außergewöhnlich warme Tiefengewässer im tropischen Westpazifik deuten das nächste El-Niño-Ereignis 2023 an, schrieb Klimaexperte Kevin Trenberth von der Universität Auckland im September 2022. Dies könne zu globalen Temperaturrekorden führen, weil ein Teil der Meereswärme in die Atmosphäre abgegeben wird. "Aber es ist noch nicht absehbar, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Stärke El Niño auftreten wird", sagte der Geograph Michael Becht von der Katholischen Universität Eichstätt am 11. Januar 2023 dem Bayerischen Rundfunk.

Im November 2022 schätzte die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf die Wahrscheinlichkeit auf 25 Prozent, dass im Sommer 2023 eine El Niño-Phase beginnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der bisherige Rekord des heißesten Jahres bis 2026 übertroffen wird, liege bei 93 Prozent. Das Rekordjahr war 2016 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 1,3 Grad über dem Niveau von 1850 bis 1900. Das Jahr 2022 zählt nun auch wieder zu den sehr warmen Jahren.

Was passiert bei El Niño?

Beim Phänomen El Niño bricht das sonst vorherrschende Hochdrucksystem über Südamerika zusammen. Winde, die vom Hoch- zum Tiefdruck wehen, bleiben auf einmal aus oder wehen sogar in die andere Richtung. Ähnliches passiert im Wasser: Im Pazifik gibt es Meeresströmungen, die zwischen dem eigentlich sehr kalten Wasser vor der südamerikanischen Küste und dem warmen Wasser im asiatischen Raum einen Ausgleich schaffen. Da sich das Meer vor der Küste Südamerikas während El Niño erwärmt, ändert die Wasserströmung ihre Richtung.

Welche Folgen hat El Niño?

Entlang der Pazifikküste in Südamerika ist es normalerweise trocken. Die Atacama-Wüste erstreckt sich von Peru bis in den Norden Chiles über eine Distanz von 1.200 Kilometern. Tritt das El Niño-Phänomen auf, kommt es zu starken Regenfällen, Überschwemmungen und Orkanen. Das aufgeheizte Wasser enthält weniger Nährstoffe, weil Plankton abstirbt. Fische und andere Meeresbewohner haben nichts mehr zu fressen. Der Fischfang geht zurück und führt zu Hunger und Armut. "Wenn die Winde schwächer werden oder gar einschlafen, dann erwärmt sich das Oberflächenwasser sehr deutlich. Warmes Wasser verdunstet dann und geht als Wasserdampf in die Atmosphäre. So kommt es zu starken Niederschlägen an den Küsten Südamerikas, teilweise mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung", so der Eichstätter Geograph Michael Becht.

In Australien ist der Effekt genau anders herum: Dort klettern die Temperaturen auf Höchstwerte in den dortigen Sommermonaten Dezember, Januar und Februar. Die Folgen sind Dürren, Hitzetote und noch mehr Waldbrände als sonst. "Die Waldbrände sind auch auf den Klimawandel zurückzuführen, weil es immer heißer wird", so Michael Becht: El Niño ist aber ein Phänomen, das mit dem Klimawandel nichts zu tun hat, das gab es schon vorher. Der menschengemachte Klimawandel kommt als zusätzliche Quelle für die globale Erwärmung noch dazu.

Betrifft El Niño auch Deutschland?

El Niño wirkt sich vor allem auf der Südhalbkugel aus. Deutschland ist weit davon entfernt und deshalb kaum betroffen. In den Wintermonaten kann El Niño auch bei uns zu einer leichten, kaum messbaren Erwärmung führen. Der Copernicus Climate Change Service meldete am 13. Dezember 2022: "Regionen am südlichen Rand Europas stehen am ehesten unter dem Einfluss von Winden mit Südkomponente, was die Wahrscheinlichkeit milder, nasser Bedingungen hier erhöht."

Wie ist die Situation in Bayern?

"El Niño spielt in Bayern eigentlich keine Rolle, der Klimawandel aber schon", so der Geograph Michael Becht: "Wenn ich die Temperatur im Mittel um ein Grad Celsius erhöhe, habe ich schon mal sieben Prozent mehr Wasserdampf, der als Regen irgendwann wieder auf die Erde fällt und mit diesem höheren Wasserdampfangebot in der Atmosphäre habe ich natürlich auch eine höhere Gefahr an Starkregenereignissen, die wir in Bayern zunehmend registrieren."

Ein weiterer Knackpunkt sind die langsamer werdenden Jetstreams. Das ist ein bandförmiger Westwindstrom, der in etwa zehn Kilometer Höhe Luft mit eigentlich hohen Geschwindigkeiten transportiert. Diese Winde schwächen sich ab, wenn es am Nordpol unverhältnismäßig warm wird. Die Folge: Wetterlagen bleiben über Tage oder sogar Wochen stabil: "Wenn es heiß ist, bleibt es heiß, wenn es regnet, hört es nicht mehr auf. Das ist unser eigentliches Problem", so Michael Becht.

El Niño und seine weltweiten Folgen

Auswirkungen von El Niño zeigen sich nicht nur in Südamerika und Australien. Im Winterhalbjahr weiten sich die Folgen auch nach Norden aus in Richtung Pazifikküste der USA. Dort regnet es dann mehr als sonst. Das gilt auch für die Galapagosinseln, den Osten Afrikas und Südostchina. "Gleichzeitig regnet es im Süden Afrikas, im Nordosten Südamerikas bis zur Karibik, in Australien, Hinterindien, Indonesien und auf den Philippinen weniger als üblich", sagt Kristina Fröhlich vom Deutschen Wetterdienst.

"Obwohl die stärksten Auswirkungen von El Niño im Pazifik südlich des Äquators zu spüren sind, können sie prinzipiell Folgen für das Wetter auf der ganzen Welt haben, weil sie Hoch- und Tiefdrucksysteme, Winde und Niederschläge beeinflussen", erklären Klimaforscher der Columbia-Universität: "Da das wärmere Ozeanwasser überschüssige Energie - also Wärme - an die Atmosphäre abgibt, steigen in El Niño Phasen die globalen Temperaturen." El Niño kann also - zusammen mit dem Klimawandel - die Temperaturen künftig weiter in die Höhe treiben.