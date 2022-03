Abgetaucht: Wie wird man Feuerwehrtaucherin?

Nora Wagner schnallt sich die Sauerstoffflasche um und steigt dann ins Becken des Sportbads in Ingolstadt. Die 25-Jährige ist die erste Frau bei der Berufsfeuerwehr in Ingolstadt. Und derzeit prüft sie, ob sie für die Ausbildung zur Feuerwehrtaucherin infrage kommt. Denn dafür muss man vor allem körperlich fit sein.

Schnuppertauchen im Schwimmbad

Ein erster Schritt ist das Schnuppertauchen im Schwimmbad. Mit kräftigen Zügen gleitet die junge Frau durchs Wasser. Neben ihr taucht Brandmeister Helmut Srock. Er ist zur Sicherheit mit dabei und schaut gleichzeitig, wie sich die Bewerberin unter Wasser macht. Bei Nora Wagner sieht das schon ganz gut aus. Sie hat vor einigen Jahren auch schon den Tauchschein bis 18 Meter gemacht und ist somit keine Anfängerin beim Tauchen. Aber um bei der Feuerwehr mit zu tauchen, braucht es noch einiges mehr.

Tauchausrüstung ist zu groß

Feuerwehrtaucher kommen vor allem bei Unglücken an Seen und Flüssen zum Einsatz. Aber oft stehen auch handwerkliche Arbeiten unter Wasser auf dem Programm. Das will Nora Wagner lernen. Angst vor Einsätzen hat sie keine: "Mit Leichen habe ich als Feuerwehrfrau auch bei anderen Einsätzen zu tun. Das kommt also, ohnehin auf mich zu", sagt die 25-Jährige. Sie ist die erste Frau bei der Berufsfeuerwehr in Ingolstadt. Und fühlt sich gut angenommen.

"Ich bin meinen Kollegen sehr dankbar, wie toll sie mich aufgenommen haben", meint sie. Kleinere Probleme gibt es aber noch: "Die Tauchausrüstung ist noch recht groß. Bisher hatten wir ja keine Frauen, da werden wir nachlegen müssen", sagt Brandmeister Helmut Srock. Ansonsten ist er sehr zufrieden nach dem ersten Tauchen im Becken: "Sie macht das super. Da merkt man gleich, dass sie schon Erfahrung hat", sagt er.