Hotel in Dinkelsbühl in Brand – Löscharbeiten laufen

Um 09.30 Uhr wurde das Feuer am Hotel in der Dr.-Martin-Luther-Straße 1 entdeckt, heißt es von der Sprecherin der Stadt Dinkelsbühl. Derzeit lösche die Feuerwehr (Stand 10.15 Uhr). Verletzt wurde niemand, alle Mitarbeitenden und Gäste konnten rechtzeitig evakuiert werden. Durch den Großbrand kommt es zu Rauchentwicklung.

Hotel "Eisenkrug" in Brand

Mehr Informationen folgen laut Polizeisprecher im Laufe des Tages, da die Kriminalpolizei erst arbeiten kann, wenn das Feuer gelöscht wurde. Es handelt sich um das Hotel "Eisenkrug", das seit den 1970er Jahren in Dinkelsbühl betrieben wird. Das Gebäude ist laut Hotelhomepage aus dem 16. Jahrhundert.

Fenster und Türen geschlossen halten, Altstadt meiden

Die Polizei warnt, weil es durch den Großbrand zu einer Rauchentwicklung kommt. Sie empfiehlt daher, das Gebiet in der Altstadt zu meiden und es weiträumig zu umfahren. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, die Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet. Zudem bittet die Polizei, sämtliche Zugangswege zur Brandstelle freizuhalten und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen, bis die Gefahr vorüber ist.

In Dinkelsbühl kam es am in diesem August bereits zu einem folgenschweren Brand. Am 9. August brach ein Feuer im Turm der historischen Stadtbefestigung von Dinkelsbühl aus und beschädigte das Nördlinger Tor aus dem Jahr 1400 schwer.