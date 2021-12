Zwischen absoluter Mehrheit und"Crazy Horst": Seehofer hört auf

Aus Kronprinz Söder wird Seehofer-Nachfolger

In den ersten Jahren als Ministerpräsident bestimmte unter anderen die "Kronprinzenfrage" Seehofers Jahre in Bayern. Ihm schien es zu gefallen, dass sich Markus Söder, Ilse Aigner und vorübergehend auch Karl-Theodor zu Guttenberg als Nachfolger in Stellung brachten.

Von diesem Wettkampf blieb nur Söder übrig: Ihm unterlag Seehofer in einem erbittert geführten Machtkampf nach der Bundestagswahl 2017, bei der die CSU auf 38,8 Prozent der Zweitstimmen kam. "Die Diskussion, die dann eingesetzt hat, die kennen Sie, auch mit einer ganz erheblichen Demontage meiner Person", sagt Seehofer im Rückblick.

69 abgeschobene Afghanen am 69.Geburtstag

Eine "Demontage", die ihn am Ende seiner Karriere in Bundesinnenministerium nach Berlin führte - ergänzt um die Ressorts Heimat und Bauen. Hier machte Seehofer nicht immer eine glückliche Figur. Etwa als er bei einer Pressekonferenz an seinem 69. Geburtstag sagte: "An meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war." Ein Satz, der scherzhaft gemeint war, von vielen aber als menschenverachtend aufgefasst wurde.

Dieser Satz passte ins Bild des Horst Seehofer, das viele ab 2015 von ihm hatten. In der Flüchtlingskrise stellte er sich gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), pochte auf einer Obergrenze für Flüchtlinge. Auf dem CSU-Parteitag entstand ein Bild, das womöglich auch bleiben wird von dieser politischen Karriere: Nach Merkels Rede ging Seehofer zum Rednerpult und argumentierte für seine Sicht der Dinge. Er endete mit diesem Satz: "Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen."

Seehofer und Merkel - kein leichtes Verhältnis

Während Seehofers Rede stand die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende schweigend, mit steinerner Miene neben Seehofer. Er habe Merkel gedemütigt, so der Vorwurf. Seehofer selbst bereut diese Szene bis heute nicht. Er habe Merkel weder abgekanzelt noch gedemütigt. Es sei damals seine Aufgabe als CSU-Chef gewesen, die Position seiner Partei deutlich zu machen. Er habe Merkel auch nicht gesehen, da sie hinter ihm stand. Seehofer sagt im Rückblick aber auch: "Die Bilder, die es da gab, die werde ich mit besten Argumenten nicht aus dem Weg räumen können."

Angela Merkel jedenfalls wird Seehofer weiter begleiten, mindestens als Figur in seiner Modelleisenbahn. Denn diesem Hobby wird sich der Politrentner künftig intensiv widmen können.